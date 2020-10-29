身心障礙運動會下月台東登場　縣長張麗善授旗雲林代表隊

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身心障礙運動會下月台東登場　縣長張麗善授旗雲林代表隊

記者洪佳伶/雲林報導

calendar_today2020-10-29 18:50:00

身心障礙運動會下月台東登場　縣長張麗善授旗雲林代表隊
▲縣長張麗善授旗予代表隊選手吳培欽。（圖／記者洪佳伶攝，2020.10.29）
109年全國身心障礙國民運動會，11月27至30日將於臺東縣舉行，雲林縣代表隊一共150名選手、教練與服務人員，參加項目包括田徑、游泳、射擊、地板滾球、保齡球、特奧保齡球等，雲林縣府今(29)日特別舉行授旗典禮，由縣長張麗善親自授旗並頒發加菜金，鼓勵並期許代表隊旗開得勝。
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▲109全國身心障礙國民運動會，縣府今日舉行授旗典禮。（圖／記者洪佳伶攝，2020.10.29）
▲109全國身心障礙國民運動會，縣府今日舉行授旗典禮。（圖／記者洪佳伶攝，2020.10.29）
張麗善表示，非常感謝身心障礙朋友，勇於挑戰承擔此次任務，身障朋友比常人更加不便，在訓練過程中，選手必須克服的困難是一般人所無法想像的，不只需要堅定的決心，更要有堅強的毅力。
三鐵選手吳培欽說，參加運動會不只是為了爭取成績，對我們身體的維護也有很大的幫助，在此也呼籲身心障礙的朋友，在工作之餘可多多參與一些休閒活動，以個人的身體狀況，盡自身最大能力去做一些適當運動，這樣對我們的身體絶對會有幫助。

▲109全國身心障礙國民運動會，縣府今日舉行授旗典禮。（圖／記者洪佳伶攝，2020.10.29）
▲109全國身心障礙國民運動會，縣府今日舉行授旗典禮。（圖／記者洪佳伶攝，2020.10.29）
 
 
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