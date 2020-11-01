強強聯手、達人激推！樂天市場雙11聯名限定商品超吸睛

雙11檔期將至，各家電商精銳盡出，不少爆棚限定商品也出現超低下殺折扣，除了3C家電、美妝雜貨日用品外，樂天市場看準各個族群需求，特別推出多款「聯名限定」優惠商品，不僅折扣漂亮，還有不少市面上正夯的聯名商品款式，要讓消費者雙11買到手軟！

暢銷童鞋、安全座椅超優惠 爸媽錯過會後悔

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不少爸爸媽媽平日裡為生活精打細算，但面對一年一度的網購盛會雙11檔期來勢洶洶，爸爸媽媽沒在手軟！這次樂天市場沒讓主婦們失望，當中特別推出了小女生最喜歡的「日本Moonstar機能童鞋冰雪奇緣聯名機能鞋款」。每個小女孩都有一個公主夢，特別是冰雪奇緣自2013年上映以來，已連續多年成為小女生們的最愛，不只聯名款商品逢推必賣外，每年的萬聖節更是女生們喜愛的裝扮角色。

▲小女生最愛，日本Moonstar機能童鞋冰雪奇緣聯名機能鞋款。（圖／品牌提供）

▲該電商平台祭出2020最新「法國納歐聯名360度旋轉0-12歲 Isofix 汽車安全座椅」，超殺優惠價。（圖／品牌提供）

近期日本最熱門的動漫莫過於「鬼滅之刃」，每個經典角色的個性鮮明，也都有各自的擁護者，日前結合日本超人氣療癒系角色「CRAFTHOLIC宇宙人」推出宇宙人經典的兔子造型抱枕、小袋、吊飾後，現在更有「CRAFTHOLIC宇宙人x鬼滅之刃」台灣限定聯名T恤；將日本兩大受歡迎的元素結合在服飾上，讓不少「鬼滅之刃」與「CRAFTHOLIC宇宙人」的粉絲大呼都想要蒐集，消費者可別錯過這波優惠，每件下殺55折，一件僅499元。



▲「CRAFTHOLIC宇宙人x鬼滅之刃」台灣限定聯名T恤。（圖／品牌提供） 限量「SEIKO 5 快打旋風」 買一只少一只！





對於注重品味的型男來說，錶、包更是不能少！平台業者這次於雙11檔期間，重磅推出「SEIKO 5 快打旋風Street Fighter V聯名腕錶－KEN肯」系列，這款由SEIKO引進的經典入門機械錶，結合經典格鬥遊戲《快打旋風5》聯名推出全新Seiko 5 Sports限量版，每一款皆全球限量9,999只而已，不只是買一只少一只，以《快打旋風》的六名經典角色：隆(Ryu)、春麗(Chun-Li)、肯(Ken)、蓋爾(Guile)、布蘭卡(Blanka)及桑吉爾夫(Zangief)為主角打造的手錶，更是許多玩家們的最愛。樂天市場為了回饋玩家，特別在雙11期間推出優惠，不僅下單現折333元，持指定信用卡結帳最高可以再賺21%回饋。



▲SEIKO 5 快打旋風Street Fighter V聯名腕錶－KEN肯，全球限量9,999只，雙11期間下單現折333元。（圖／品牌提供） 另外熱門包款中，樂天也精選推出「Timberland X Porter 聯名旅行袋」，以 Porter 最經典的「Tanker」系列打造，搭配品牌靴款，更能展現自我的率性風格，本次更推出超優折扣，原價16,900的包包，直接下殺2.9折，不用5千元就能帶回家。



▲經典不敗的「Timberland X Porter 聯名旅行袋」，雙11檔期下殺2.9折。（圖／品牌提供） 雙11期間每天領券 現領現折配合指定信用卡再享10%刷卡金回饋





看完這麼多好康優惠，是否也感覺心動呢？這次「樂天雙11購物節」，自11月2日上午10點開跑，至11月14日的9點59分，滿滿的12天，不僅推出多款爆棚、限量又超好買的商品外，還祭出超殺折扣，以及千萬優惠券，就是要讓每位會員天天都有券領、購物，還可現領現折，最高可現折5000元。





此外，不限銀行信用卡刷卡，只要單筆滿5000元，就能登記參加活動，還可以享有11%點數回饋；若是持指定銀行信用卡，則可再賺10%刷卡金回饋，樂天白金會員下單還可登記獲得2021限量版桌曆。想要補貨滿足購物慾望，就趁雙11到樂天市場逛逛吧！



