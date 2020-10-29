心疼台灣孩子？陸委會：歷史新課綱沒有「去中國化」
新頭殼newtalk
calendar_today2020-10-29 19:08:35
針對台灣國中歷史新課綱秉持「略古詳今」的原則，讓中國史縮水不少，中國國台辦發言人朱鳳蓮昨天怒嗆民進黨當局搞「去中國化」，讓台灣孩子在教科書上不見《史記》、《漢書》，她還說，「作為一名家長，我挺心疼台灣的孩子們。」對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正今（29）日駁斥，新課綱並沒有「去中國化」，他也呼籲陸方停止以政治干預校園。
朱鳳蓮昨日批評，民進黨當局推行台獨課綱，刻意歪曲中國歷史，妄圖割斷兩岸文化連結，並以此蒙蔽台灣民眾，造成台灣青年的歷史記憶混淆和國家認同扭曲。她說，台灣的孩子們在教科書上不見《史記》、《漢書》，不知三國、南北朝，不知何為台灣光復，以後也不知道宮廟為什麼要拜關帝聖君，不知道台北故宮博物院文物怎麼來，無法「知興替、明得失」。邱垂正表示，政府是基於教育專業理念，推動12年國民基本教育，並修訂課綱，透過各學科更多元、更具有啟發性設計課程，讓學生能夠從理解探索到具備解決問題的能力，進而培養其世界觀，以宏觀的視野全面瞭解其所處的全球環境，並不存在所謂「去中國化」的問題。
邱垂正強調，中共近年來進行的社會控制愈趨嚴密，並已接近洗腦的方式，在校園中灌輸其僵化的黨國教育與官定的意識形態，以政治審查箝制學術自由，監控校園師生言行，國台辦的相關發言充分顯露其對教育的無知，以及對於政治的偏執。新聞來源為Newtalk 新頭殼