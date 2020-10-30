央行也沒轍？台幣早盤升逾3角破28.6元 再攻彭淮南防線
央行也沒轍？台幣早盤升逾3角破28.6元 再攻彭淮南防線
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-10-30 09:46:07
中央銀行壓尾盤仍止不住新台幣升勢！新台幣兌美元今（30）日早盤仍強升逾3角，再度衝破28.6元價位，一度來到28.588元，挑戰前央行總裁「彭淮南防線」28.5元態勢明顯。
美股4大指數一掃陰霾全收紅，其中道瓊工業指數上漲139.16點，漲0.52%，收在26659.11點。不過，亞股包括日股、韓股早盤都跌，而台股開盤亦跌11.56點，加權股價指數以12651.35點開出，而且跌幅擴大，目前下跌80餘點。國際匯市部分，亞洲主要貨幣兌美元升貶互見，其中韓元偏弱，目前來到1131.55韓元兌1美元，人民幣兌美元中間價 6.7232元，較前一交易日升值 28基點，而新台幣兌美元則是開低走高，再度升破28.6元，再挑戰前央行總裁「彭淮南防線」28.5元。匯銀人士指出，在月底出口商持續有拋匯需求下，新台幣兌美元今日早盤以28.92元、貶值0.6分開出後，隨即止貶翻升，並再度升破28.6元，一度來到28.588元、強升3.26角，但仍未超過前一交易日盤中高點28.585元。