蘋果財報帶憂股價跌逾5%　台股蘋概股漲跌互見

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蘋果財報帶憂股價跌逾5%　台股蘋概股漲跌互見

記者許家禎/綜合報導

calendar_today2020-10-30 11:12:22

▲台股由紅翻黑，高低差近500點，終場跌1.5點，來到12586點，跌幅0.01%，而成交金額爆量來到3432億元，創台股史上新高。(圖／NOWnews資料照片)
▲蘋果公司公布第4季財報，優於市場預期，但未提供財測也讓市場憂心，因此盤後股價重挫5%，台股蘋概股30日也呈現漲跌互見。(圖／NOWnews資料照片)
蘋果公司周四（29日）盤後公布第4季財報（至9/26），營收獲利稍稍優於市場預期，但iPhone銷售下滑21%，又以大中華區下跌最多，雖然蘋果執行長庫克透露，新iPhone 12系列需求不錯，但此次仍未提供財測，也讓市場憂心，使盤後股價重挫5%。而今（30）日台股蘋概股漲跌不一，台積電盤中跌0.5%、鴻海跌0.2%，大立光盤中翻紅。
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蘋果公司第4季營收達647億美元，年增1%，每股盈餘73美分，都優於華爾街分析師的預期。財報顯示iPad和Mac銷售強勁，其中iPad營收68億美元，超過61億美元的預期，Mac營收90億美元，同樣優於80億美元的預期。
至於iPhone銷售則較去年下滑至264.4億美元，年減21%，低於市場預期的279.3億美元。其中，重要市場之一大中華地區，營收79億美元，年減29%近3成，外媒指出為2014年以來最低。雖然蘋果執行長庫克對新iPhone 12系列相當看好，認為需求不錯，但因為未提供財測，顯示仍有疑慮，使得盤後交易重挫逾5%。

而今日台股開盤，蘋概三王皆開低，台積電10點過後盤中跌0.5%，來到435元附近。鴻海跌0.2%，約在77.9元附近。可成跌1%、和碩跌0.4%、玉晶光跌1.7%，譜瑞、台郡、臻鼎、業成都跌3到5%。
不過，大立光盤中翻紅，漲0.4%，來到3050元。致伸也漲2%以上，新普、力麗、欣興股價強勢漲近1%。而台股早盤一度下挫到12557點，但隨後跌幅縮小，11點鐘左右來到12617點附近，跌0.3%。
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