美食巷仔內／十年美味暖胃也暖心　秋季新菜展食材鮮滋味

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美食巷仔內／十年美味暖胃也暖心　秋季新菜展食材鮮滋味

記者陳美嘉/高雄報導

calendar_today2020-11-06 10:00:00

▲ 位於高雄文山特區的喜憨兒「創作料理」餐廳已邁入第10年，料理涵跨中、西、日、泰、越南等多國經典菜色。（圖／記者陳美嘉攝，2020.10.30）
▲ 位於高雄文山特區的喜憨兒「創作料理」餐廳已邁入第10年，料理涵跨中、西、日、泰、越南等多國經典菜色。（圖／記者陳美嘉攝，2020.10.30）

位於高雄文山特區的喜憨兒「創作料理」餐廳已邁入第10年，料理涵跨中、西、日、泰、越南等多國經典菜色，採「單點吃到飽」方式，配合當令食材，主廚研發一系列秋季新菜單，稻荷壽司、溫沙拉等，而熱呼呼的泰式酸辣海鮮鍋、枸杞紅棗雞湯，微涼天氣來上一鍋，暖胃也暖心。

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▲ 時序進入秋季，喜憨兒創作料理也換上當令菜色。（圖／記者陳美嘉攝，2020.10.30）
時序進入秋季，喜憨兒創作料理也換上當令菜色，秋季新菜中的「辣子雞丁稻荷壽司」，特選雞胸肉以豆瓣醬、花椒、辣椒油等爆炒，再結合豆皮與醋飯，麻辣酥香十分到位；「生拌鮪魚稻荷壽司」選用新鮮鮪魚菲力切丁，加入沉香醬油及蔥絲，搭配鹹甜豆皮及醋飯，多層次的口感齒頰留香。
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▲ 餐廳提供近百道菜色，包含冷食，炸、烤、蒸、煮及鍋物，以及飲料、冰品等，非常澎湃。（圖／記者陳美嘉攝，2020.10.30）
近年來極受歡迎的「溫沙拉」很適合在秋天享用，新菜中的照燒腿排溫沙拉，是以生菜加上川燙過的當季蔬菜當基底，再放上爐烤蜜汁腿排，淋上紫蘇梅鰹魚醬汁，酸酸甜甜相當開胃，最後撒上帕馬森起司，就是一道營養又飽足的料理。餐廳提供近百道菜色，包含冷食，炸、烤、蒸、煮及鍋物，以及飲料、冰品等，非常澎湃。

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▲ 喜憨兒「創作料理」餐廳，採「單點吃到飽」方式，每道菜都是新鮮上桌。（圖／記者陳美嘉攝，2020.10.30）
喜憨兒基金會董事長蕭淑珍說，餐廳提供18名庇護性工作機會，歷年雇用總計38名，已服務超過20萬人次的消費者。新菜上市時，就服員先跟營運人員學習試作，分析操作的技巧及步驟後，再轉化成教導庇護員工的標準作業程序(SOP)，有時需幾十甚至近百次反覆的練習，也確實做到每道料理都是完美呈現。像是小貿正在準備丙級證照的考試，就是要增進自己的能力給客人更高的服務品質。

餐廳採單點吃到飽的方式，平日午餐395元，晚餐及假日午、晚餐495元，另有兒童價。為感謝10年來顧客的一路相伴，即日起至11月22日，消費就可參加幸運轉轉樂，有機會獲得用餐85折、富里米等獎項；上傳用餐照片至FB或IG打卡，再贈送私房料理一份。

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