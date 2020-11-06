美食巷仔內／十年美味暖胃也暖心　秋季新菜展食材鮮滋味

位於高雄文山特區的喜憨兒「創作料理」餐廳已邁入第10年，料理涵跨中、西、日、泰、越南等多國經典菜色，採「單點吃到飽」方式，配合當令食材，主廚研發一系列秋季新菜單，稻荷壽司、溫沙拉等，而熱呼呼的泰式酸辣海鮮鍋、枸杞紅棗雞湯，微涼天氣來上一鍋，暖胃也暖心。
餐廳採單點吃到飽的方式，平日午餐395元，晚餐及假日午、晚餐495元，另有兒童價。為感謝10年來顧客的一路相伴，即日起至11月22日，消費就可參加幸運轉轉樂，有機會獲得用餐85折、富里米等獎項；上傳用餐照片至FB或IG打卡，再贈送私房料理一份。
記者陳美嘉/高雄報導
2020-11-06 10:00:00
位於高雄文山特區的喜憨兒「創作料理」餐廳已邁入第10年，料理涵跨中、西、日、泰、越南等多國經典菜色，採「單點吃到飽」方式，配合當令食材，主廚研發一系列秋季新菜單，稻荷壽司、溫沙拉等，而熱呼呼的泰式酸辣海鮮鍋、枸杞紅棗雞湯，微涼天氣來上一鍋，暖胃也暖心。
餐廳採單點吃到飽的方式，平日午餐395元，晚餐及假日午、晚餐495元，另有兒童價。為感謝10年來顧客的一路相伴，即日起至11月22日，消費就可參加幸運轉轉樂，有機會獲得用餐85折、富里米等獎項；上傳用餐照片至FB或IG打卡，再贈送私房料理一份。