美食巷仔內／十年美味暖胃也暖心　秋季新菜展食材鮮滋味

位於高雄文山特區的喜憨兒「創作料理」餐廳已邁入第10年，料理涵跨中、西、日、泰、越南等多國經典菜色，採「單點吃到飽」方式，配合當令食材，主廚研發一系列秋季新菜單，稻荷壽司、溫沙拉等，而熱呼呼的泰式酸辣海鮮鍋、枸杞紅棗雞湯，微涼天氣來上一鍋，暖胃也暖心。

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▲ 時序進入秋季，喜憨兒創作料理也換上當令菜色。（圖／記者陳美嘉攝，2020.10.30）

× ▲ 時序進入秋季，喜憨兒創作料理也換上當令菜色。（圖／記者陳美嘉攝，2020.10.30）

▲ 餐廳提供近百道菜色，包含冷食，炸、烤、蒸、煮及鍋物，以及飲料、冰品等，非常澎湃。（圖／記者陳美嘉攝，2020.10.30）

× ▲ 餐廳提供近百道菜色，包含冷食，炸、烤、蒸、煮及鍋物，以及飲料、冰品等，非常澎湃。（圖／記者陳美嘉攝，2020.10.30）

▲ 喜憨兒「創作料理」餐廳，採「單點吃到飽」方式，每道菜都是新鮮上桌。（圖／記者陳美嘉攝，2020.10.30）

× ▲ 喜憨兒「創作料理」餐廳，採「單點吃到飽」方式，每道菜都是新鮮上桌。（圖／記者陳美嘉攝，2020.10.30）

餐廳採單點吃到飽的方式，平日午餐395元，晚餐及假日午、晚餐495元，另有兒童價。為感謝10年來顧客的一路相伴，即日起至11月22日，消費就可參加幸運轉轉樂，有機會獲得用餐85折、富里米等獎項；上傳用餐照片至FB或IG打卡，再贈送私房料理一份。