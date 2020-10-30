天鵝、閃電雙颱齊擾台？氣象局：下周二後是關鍵
記者黃仁杰／台北報導
calendar_today2020-10-30 11:33:41
第19號颱風天鵝在昨（29）日生成，目前已成長為中度颱風，預估未來將進入南海直撲越南，對台灣無直接影響，但關島東南方海面熱帶性低氣壓也增強為第20號颱風「閃電」，中央氣象局預估強度將持續增強，同時有機會靠近台灣，在下周二、周三之後是關注焦點。
氣象預報員林定宜表示，中颱天鵝今（30）日上午8時的中心位置距離鵝鑾鼻東南東1410公里，向西南西進行，未來對台灣將沒有直接影響。不過值得注意的是輕颱閃電，今日上午8時的中心位置在北緯10.2度，東經145.7度，以每小時30公里速度，朝西北西方向前進。不過林定宜也指出，輕颱閃電的路徑受到太平洋高壓影響，不確定性非常大，而且目前距離台灣還非常遠，對台灣是否造成影響，預估在下周二、周三後是觀察關鍵，且強度也會持續增強。林定宜說明，今日東北風再增強，北方的乾冷空氣逐漸影響台灣，大台北及東半部地區大致以多雲的天氣為主，其他地區維持多雲到晴，由於冷空氣南下，北台灣天氣會更涼一些，其他地區早晚也有涼意，各地清晨低溫約21至23度，不過在明日清晨之後便會逐漸回溫。