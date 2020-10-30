首納ADAS系統　ISUZU NLR五噸貨車超前部署

國內商用車市場雖然與乘用車相比有相當程度的落差，但貨運業的蓬勃發展，造就了主管機關交通部除了針對乘用車的法規屢屢做出修正和要求之外，商用車層級也是絲毫不打折，面臨這樣的狀況，品牌也是紛紛做出回應，就像日本原裝進口的ISUZU，就推出了最新的五噸貨車NLR，更是業界首款將ADAS系統納入同級貨車配備當中的車款。

我是廣告 請繼續往下閱讀

在因應政府的新政策下，從2019年開始，原本俗稱的三噸半貨車取消，全數改為五噸之後，ISUZU雖然五噸貨車的改版上市時間較其餘競品的晚，但也正是因為如此，讓品牌能夠對此做足準備。

▲NLR車（圖／資料照片）

在新的NLR車系上，導入的ADAS雖然並非乘用車上那相對完整的系統，但包括FCWS前方碰撞警示、LDWS車道偏移警示、HMW車距監測、PCW行人監測預警這四項都已經完整的納入了配備當中，同時也因應主管機關的要求，包括四路影像輔助系統和車側的防捲護欄都也出現在本次NLR的車型上面，前者利用攝影機讓駕駛能清楚的辨識車輛四周狀況，後者則避免車輛與機車擦撞時，機車騎士不幸捲入貨車車底的意外。





除了安全系統的增幅之外，NLR維持了免用尿素DPD柴油微粒過濾器系統和VGS可變角度渦輪，讓車輛保留原有的優勢，同時在節能上面的表現更佳精進，搭配上舒適駕駛艙以及新增的安全配備，足以讓NLR車系在同級車的評分遠勝於同級競品。



