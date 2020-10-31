電動機車桃園第一 柯文哲不滿：我們天龍國怎麼會輸
記者 陳弘志 / 台北報導
calendar_today2020-10-31 10:00:00
台北市長柯文哲30日主持交通會報，他在聽取「電動機車補助情形」報告案，發現桃園市的電動機車占比居全國第一，台北市只排第二，柯文哲說「好笑，我們是天龍國，怎麼會輸」，他裁示台北市必須贏過桃園市。
台北市環保局報告指出，到今年9月的電動機車設籍比例，桃園市排名第一，佔比5.9%；台北市第二，佔比5.0%，有4萬6725輛電動機車；台中市第三，佔比3.2%；台南市第四，佔比3.1%；高雄市第五，佔比2.8%；新北市最後，佔比2.7%。柯文哲訝異表示，「我們的電動機車比例比桃園低？好笑！我們是天龍國，怎麼會輸？」環保局說明，桃園市的空污基金比台北市多，因為桃園工廠多，空污基金大量挹注在電動機車上，桃園目前一輛機車補助9千元，若台北市要等同桃園市補助的金額，市府必須編列將近2億元。目前台北市補助重型電動機車3千元，輕型2千元。柯文哲裁示，這是資源挪用的問題、看錢怎麼挪，真的不夠，差個幾千萬元，對台北市來說應是小事，「我們電動機車比桃園低？這好笑，我們是天龍國，哈哈，怎麼會輸」，他要求市府跨局處協商，除了電動機車之外，電動公車也要把占比一起拉上來。