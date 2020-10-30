廣編／信義房屋獲亞洲企業社會責任獎肯定　勇奪雙獎

信義房屋獲2020亞洲企業社會責任獎（Asia Responsible Entrepreneurship Awards, AREA）肯定，今年首次榮獲「綠色領導獎」及「人力投資獎」雙獎榮譽，AREA被譽為企業社會責任諾貝爾奬，對於亞洲企業社會責任具一定影響力，顯見信義房屋持續研發綠色創新，更以實際行動擴大企業對職場友善環境的施策，獲得評審團實質肯定。

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亞洲非政府組織亞洲企業商會（Enterprise Asia）自2010年開始迄今，頒發 「亞洲企業社會責任獎」（AREA），為亞洲評價最高的CSR獎項之一，AREA 2020的宗旨在於表彰亞洲企業和領導人積極提倡對企業責任與永續發展的商業運作，獎項類別包括：綠色領導獎、人力投資獎、健康衛生推廣獎、循環經濟領導獎、負責任商業領袖獎、公司治理獎及社會公益發展獎等七大獎項。

信義房屋繼2016年「We are ONE 社區一家」，及2017年「深耕企業倫理、建構信任行義社會」榮獲「社會公益發展獎」。今年自亞洲19個國家，超過200多家企業中脫穎而出，以「綠色房仲新思維，引領永續生活新方式」首次獲得「綠色領導獎」（Green Leadship）肯定，身為服務業環保尖兵的信義房屋，不斷創新拿下相關ISO認證，建立業界綠色標竿，並推出循環經濟服務實踐減廢精神、精進能資源管理系統，穩健實現減碳目標；再透過社區永續環境教育、復育行動，來推廣人人共綠精神。未來將持續擴大碳中和零碳門市計畫，發揮企業影響力，結合內外部資源，朝節能減碳、節約用水的目標邁進。





除了關注社會，信義房屋亦深知企業的穩定來自幸福快樂的員工，而員工的幸福感則是提升公司競爭力的要素，近年來不斷提供優於業界的環境與條件，因此以創新「彈性福利信福幣」，首次獲得「人力投資獎」(Investment in People) 的殊榮，「彈性福利信福幣」福利項目分為：身心健康、家庭照顧、學習成長、環境保護四類，從根本照顧同仁及其眷屬身心健康開始，關心同仁工作表現，及未來職涯的學習成長規劃，最後在福利有餘裕之際，更能為環境盡一份心力。此制度實施後，確實提升同仁對組織的認同及滿意度，並能更專注於工作表現，完成自己與客戶的家業夢想。





信義房屋國內外獲獎無數，從2019年亞洲最佳企業雇主獎，至今年的亞洲企業社會責任獎，信義房屋在長期以行動落實企業社會責任的基礎下，將持續兼顧環境、社會及公司治理各面相上，發揮企業社會責任，擴大影響力，希望有信義的地方，就有幸福！



