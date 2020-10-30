臺北州建州100週年　紀念研討會見證城市發展

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100年前的臺灣正值日治時期，1920年臺灣總督府制訂的州廳和街庄，將臺灣的行政區改為五州二廳，包括（台北州、新竹州、台中州、台南州、高雄州、台東廳、花蓮港廳），同時也奠定了今日臺灣大致上的行政區劃，臺北州下轄臺北市及七星、文山、海山、新莊、淡水、基隆、宜蘭、羅東、蘇澳等九郡，基隆、臺北、新北市等現行的行政區域，都曾屬於臺北州。
適逢臺北州建州100週年，新北市立圖書館與國立臺北大學海山學研究中心共同舉辦的「臺北州建州百年紀念」國際學術研討會，今（30）、明（31）兩日在國立臺北大學人文學院一樓國際演講廳登場，國立臺灣師範大學歷史學系吳文星名譽教授，也特別發表「1920年臺灣州制之實施及其歷史意義」專題，為研討會揭開序幕。
新北市政府劉和然副秘書長出席開幕典禮時表示，《臺北州檔案》為全臺保存最完整的日治時期街庄行政檔案，也是新北市立圖書館珍貴的重點館藏，「歷史一直在我們的生活裡流動」，此次國際研討會除了邀請國內重量級臺灣史學者專家，同時還有日本、韓國、香港、中國等國際專家學者，透過視訊會議的方式參與，希望透過新北地方學的研究及文化保存，展現獨特的「新北經驗」，讓國際看見新北市。
國立臺北大學李承嘉校長表示，為期兩天的研討會，5個場次將發表18篇學術論文，共有日本學者神田孝治教授、佐藤正廣教授、小田晶子教授；韓國學者金明洙教授；香港學者何佩然教授、蔡志祥教授；大陸學者吳巍巍研究員、李致偉副研究員；國立臺北大學歷史學系蔡龍保教授；中央研究院臺灣史研究所林文凱副研究員；國立東華大學臺灣文化學系黃雯娟教授等近40位國內外專家學者參與，除了探討臺北州建置後的行政規劃、變遷與特色，也涵蓋戰前東亞各國的地方行政、地方治理及地方自治等課題的跨域研究，為相關學術研究者與關心在地文化的民眾提供一個交流的平台。