馬英九罵民進黨無恥 綠：前任總統說這些話才是可悲
記者鄭宏斌／台北報導
calendar_today2020-10-30 17:08:41
針對放寬含萊克多巴胺的美豬進口以及中天換照案，前總統馬英九罵民進黨無恥。對此，民進黨發言人顏若芳回應表示，「一個前任總統說這些話，才是可悲啊！」馬英九昨天罵的無恥似乎都是在批評當年擔任總統的馬英九自己，馬前總統昨是今非的言行，令人無言。
顏若芳指出，馬英九親口說明2012年就是他開放「含萊克多巴胺」美牛進口，美國牛肉這幾年在台灣進口量持續增加，「馬前總統你昨天所批評的話，難道是在罵你自己嗎？」更如馬昨天所說的，美國豬肉多數已不用瘦肉精。對於放寬美國含萊克多巴胺豬肉進口，民進黨政府的立場始終一致，依照國際標準，守護國民健康，保障國內畜牧產業，絕不會像2012年馬執政時候那樣貿然開放。顏若芳也說，2014年中天新聞台附加條款許可換照、2010年年代綜合台換照沒過，「馬前總統，這都是你任內發生的事，你忘了嗎？」
另外，對於NCC審查中天新聞台換照一事，顏若芳表示，2014年馬英九執政時，中天新聞台就因證照到期，由NCC依法審查，當時多數審查委員做出「否決換照申請」的意見，最後NCC則是以附加條款的方式許可換照。馬英九應該很清楚NCC是依法獨立行使職權進行換照審查，難道不是嗎？還是馬英九當年有介入嗎？
顏若芳說，退一步言，馬英九在總統任內，2010年年代綜合台換照沒過，不知道馬英九是真的忘記了，還是不敢想起？對比昨日馬英九所罵的無恥，更讓人不解馬英九是在罵自己？顏若芳表示，民進黨的態度，一直非常清楚，民進黨一貫捍衛新聞自由，中天換照是媒體依法接受NCC專業審查的程序，NCC是獨立機關，相信會依照法規及專業，對審查電視台換照做出判斷。