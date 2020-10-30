公私立幼兒園長齊聚　建構優質幼兒教育共識

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公私立幼兒園長齊聚　建構優質幼兒教育共識

記者吳晉輝/綜合報導

calendar_today2020-10-30 19:30:00

公私立幼兒園長齊聚　建構優質幼兒教育共識
▲透過園長會議溝通幼兒教育理念，凝聚並建構優質幼兒教育共識。（圖／嘉市府提供2020.10.30）
嘉義市政府30日上午於嘉大附小召開「109學年度公私立幼兒園園長會議」，全市共70所公私立幼兒園園長及代表參加，希望透過園長會議溝通幼兒教育理念，凝聚並建構優質幼兒教育共識。
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黃敏惠市長表示，「教育決定人才，人才決定未來」，教育需要大家一起共同努力，打造嘉義市的教育品牌，校長、園長都是第一線教育工作者，除了能力之外，更要有滿滿熱情，才能去改變，讓孩子的能量發揮出來。
黃敏惠也感謝林國慶老師，他就是「勇媽」的製作人，勇媽是一種精神，為母則強、捍衛嘉義，林老師不但改變了我與許多人，更改變設計界的思維，真的是台灣之光。讓嘉義變的更好，是我們最主要的考量，要用設計的思維，翻轉出不一樣的角度，嘉義市很小，但我們有大大的能量，明年我們台灣設計展概念是「以城為家」，也希望要展現出學校教育的能量。

品牌設計執行長林國慶表示，以「從日環食、科學168看城市用創意翻轉」為講座主題，探討現今全世界都強調創造力教育，鼓勵學生思考、發想，從生活與教學中不斷啟發學生創意，將創造力教材融入課程，透過專題講座帶給各位園長新的想法，進而運用在幼兒教育。
教育處林立生處長表示，在幼兒生養方面，市府配合教育部推動「5歲幼兒免學費教育計畫」、2至未滿5足歲「中低收入戶幼兒補助」，另自編預算針對低收入戶、家庭寄養、身心障礙人士子女及身心障礙幼兒等弱勢家庭幼兒提供相關就學補助，期能建立完整健全的學前教保制度。嘉義市亦積極推動設園增班，109學年度增設7班，並與20所私立幼兒園簽約成為準公共幼兒園。本市自106學年度迄今設立3所非營利幼兒園，其中小橘子非營利幼兒園於109學年度續約，期能造福更多家長、幼兒，減輕家長育兒負擔。
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