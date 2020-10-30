淡海輕軌一日遊 只要50元輕軌公車任你搭
記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-10-30 18:44:54
風景秀麗的淡海輕軌藍海線第一期即將通車，為了推動低碳環保的綠能旅遊，新北市政府與新北捷運公司共同推出淡海輕軌一日交通聯票，票值只需50元銅板價，即可一日內不限次數的搭乘輕軌及淡水客運、指南客運等12條公車。
藍海線第一期預計年底通車，從原本的淡海輕軌濱海沙崙站延伸至漁人碼頭站，沿線增設台北海洋大學、沙崙以及漁人碼頭三站；除增設自行車道外，也同時結合Moovo共享電動輔助自行車，增加民眾至周邊觀光景點的便利性。新北市政府推動新興旅遊品牌青春山海線，主打北海岸的山海美景，並推動追求低碳環保的綠能旅遊，即將通車至漁人碼頭的淡海輕軌藍海線，讓民眾又有綠色運具的新選擇，能盡情悠遊青春山海線淡水、八里及三芝地區的觀光景點。
淡海輕軌藍海線通車新增3個車站，配合清法戰爭遺跡主題，由新北市文化局、淡水古蹟博物館統籌規劃，帶入歷史意象設計構想，十五幅「滬尾之役」畫作，融入月台站體的數項藝術裝置，包含清法軍船砲剪影塑像、黃槿花牆與滬尾戰役文字光棚，並將戰役場景刻畫於墩柱上，以剪影描繪戰役人物、槍砲及船艦，彷彿身入其境百年前的「滬尾之役」歷史事件。新北市政府鼓勵民眾多多利用捷運、公車或自行車進行深度旅遊及體驗，在淡海輕軌綠山線及藍海線第一期陸續通車後，民眾都可以在不同的站點，轉搭公車、使用自行車或步行進行旅遊體驗。