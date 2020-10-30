出門沒電好困擾！「共享充電」成主流　在台吸20萬會員

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ChargeSPOT執行長姜建丞表示，他們以永續發展的品牌理念開創循環充電新服務，在短短1年半的時間內佈局全台，從白天到深夜都有地方可以隨時租借行動電源，逐漸改變台灣消費者的行動生活模式。
台灣數位平台經濟協會（DEAT）理事長吳昕霈表示，該協會成員都是推動數位平台經濟的創新企業典範，他們也將持續促進新型態數位經濟的產、官、學界交流，加速台灣數位經濟蓬勃發展。
看準現代人出門在外使用手機的依賴度逐漸升高，ChargeSPOT提出共享行動電源的解決方案。業者指出，用戶只要下載App，透過手機搜尋鄰近借電站點位，掃描機台上QR Code後即可立即享有充電服務；此外，該品牌更提供「甲地租、乙地還」的自助租借服務，不受地域限制，就算跨國也能隨時滿足現代人的即時充電需求。
另為帶給新用戶更便利的租借體驗，業者表示，該品牌成為首批支援「輕巧App」的重點廠商，未來新用戶不需下載App，只要透過感應NFC標籤或掃描行動條碼即可觸發「輕巧App」，再透過Apple Pay行動支付完成租借。
談到品牌未來願景，姜建丞表示，明年計畫將充電服務推廣至大眾交通區域、熱門觀光服務處、KTV等娛樂場所以及各大公共機構，提高借電站的密集度以擴大服務觸角；另外，由於該服務在日本是廣泛在某連鎖品牌便利超商有據點，因此希望未來能在觀光景點場域與該品牌加深合作，在疫情解封後，讓日本遊客來台也能享受到便捷的充電服務。