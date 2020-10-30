出門沒電好困擾！「共享充電」成主流　在台吸20萬會員

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出門沒電好困擾！「共享充電」成主流　在台吸20萬會員

記者賴志昶/綜合報導

calendar_today2020-10-30 18:27:04

▲台灣共享行動電源龍頭ChargeSPOT短短一年半於全台佈建高達近3,000個據點，從白天到深夜都可以便利租借行動電源。（圖／ChargeSPOT提供）
▲台灣共享行動電源龍頭ChargeSPOT短短一年半於全台佈建高達近3,000個據點，從白天到深夜都可以便利租借行動電源。（圖／ChargeSPOT提供）
國際共享行動電源服務品牌自2019年進入台灣市場，在台建立「以租代購」的共享充電模式，成功解決廣大消費者出外電量不足的煩惱，至今已吸引近20萬名用戶，並在全台佈建高達近3000個據點。該品牌今（30）日宣布，將推出全新機台，並將提供消費者與通路夥伴更多元的使用場域。
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共享行動電源服務品牌ChargeSPOT今盛大舉辦新機台發布記者會，活動現場更邀請到台北市政府市長柯文哲、副市長黃珊珊、國家發展委員會產業發展處副處長陳瓊華、遠東國際商業銀行數位金融事業群副總經理戴松志及台灣數位平台經濟協會（DEAT）理事長吳昕霈一同分享共享經濟的願景與具體實踐。
▲ChargeSPOT攜手各界，共同創建大共享生活圈，實現循環新永續的未來生活藍圖。（圖／ChargeSPOT提供）
▲ChargeSPOT攜手各界，共同創建大共享生活圈，實現循環新永續的未來生活藍圖。（圖／ChargeSPOT提供）
ChargeSPOT執行長姜建丞表示，他們以永續發展的品牌理念開創循環充電新服務，在短短1年半的時間內佈局全台，從白天到深夜都有地方可以隨時租借行動電源，逐漸改變台灣消費者的行動生活模式。

 台灣數位平台經濟協會（DEAT）理事長吳昕霈表示，該協會成員都是推動數位平台經濟的創新企業典範，他們也將持續促進新型態數位經濟的產、官、學界交流，加速台灣數位經濟蓬勃發展。

看準現代人出門在外使用手機的依賴度逐漸升高，ChargeSPOT提出共享行動電源的解決方案。業者指出，用戶只要下載App，透過手機搜尋鄰近借電站點位，掃描機台上QR Code後即可立即享有充電服務；此外，該品牌更提供「甲地租、乙地還」的自助租借服務，不受地域限制，就算跨國也能隨時滿足現代人的即時充電需求。

另為帶給新用戶更便利的租借體驗，業者表示，該品牌成為首批支援「輕巧App」的重點廠商，未來新用戶不需下載App，只要透過感應NFC標籤或掃描行動條碼即可觸發「輕巧App」，再透過Apple Pay行動支付完成租借。
談到品牌未來願景，姜建丞表示，明年計畫將充電服務推廣至大眾交通區域、熱門觀光服務處、KTV等娛樂場所以及各大公共機構，提高借電站的密集度以擴大服務觸角；另外，由於該服務在日本是廣泛在某連鎖品牌便利超商有據點，因此希望未來能在觀光景點場域與該品牌加深合作，在疫情解封後，讓日本遊客來台也能享受到便捷的充電服務。
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