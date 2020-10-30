百萬刷手現身台北旅展 老爺、晶華首日業績破2千萬
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-10-30 19:29:33｜update2020-10-30 19:29:37
ITF 台北國際旅展今（ 30 ）日登場，首日進場人次 30,806 ，較去年減少 61.6% ，但因今年國旅躍居焦點的情況下，各大飯店住宿券、餐飲券依舊引發民眾搶購風潮，甚至還有多名「百萬刷手」出現，熱銷的限量商品開賣不到一小時就完售。
老爺酒店集團表示，今年聯合住宿券、聯合餐券成為旅展搶手貨，中午一開放入場即湧入購買人潮，不少人衝著餐券在實體展買 10 送 1 的優惠來購買，還有百萬刷手一口氣買了 500 張住宿券，預估旅展首日業績達 2,200 萬。晶華酒店集團今年也是開紅盤，單筆最高金額達 160 萬，今日整體業績有望超過 2,000 萬；美福大飯店也出現至少 3 名百萬刷手，主要是公司福委會購買自助餐券，今日業績約 1,300 萬；寒舍集團今日熱銷冠軍商品為探索廚房餐券，銷售突破 2 千客，業績達 1,000 萬；香格里拉台北、台南遠東國際大飯店首日也有業績破千萬佳績。其他像是台北君悅酒店首日業績 600 萬、福容飯店集團 500 萬、凱撒飯店集團 400 萬、宜蘭力麗威斯汀度假酒店 300 萬、海霸王集團 250 萬、福華飯店集團 250 萬、國泰飯店觀光事業 200 萬、六福旅遊集團 150 萬，雲朗觀光業績則是去年 2 倍，不少飯店業者皆認為今年實體旅展業績較往年成長。