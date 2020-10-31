兩岸關係好台灣經濟才會好？謝金河：那是過去的錯覺
新頭殼newtalk
calendar_today2020-10-31 09:23:41
兩岸關係好台灣經濟才會好嗎？財信傳媒集團董事長謝金河今（30日）出席康和證券30週年慶，對於兩岸關係對經濟的影響，他直言過去的錯覺以為兩岸關係好，台灣經濟才會好，但事實上兩岸關係好的時候，台灣經濟從沒有好過，反而是過去兩年兩岸關係緊張，台灣經濟卻倒吃甘蔗。
康和證券今日舉行30週年慶，特別邀請謝金河、陽明海運董事長鄭貞茂、戴德梁行董事總經理顏炳立、康和證券投資長陳志豪等人，以「後疫情時代新經濟崛起，臺灣投資價值提升」為題進行演講。談到兩岸關係與台灣經濟，謝金河表示，康和證券成立時，正是中國崛起的年代，鄧小平改革開放，台灣錢、人都往中國跑，現在30年過去，台灣證券業經過一番辛苦地調整，中國也正面臨巨大改變，加上美中貿易戰、科技戰促成台商快速回流，產生巨大推動，讓台灣半導體成為世界的半導體製造基地，即使兩岸關係不佳，台灣經濟卻變好。
謝金河指出，從新台幣走勢就能看出端倪，熱錢再度回流，也因為台灣疫情控制佳，民眾信心大增，就算無法出國消費，台灣內需也非常旺，第三季台灣經濟表現一定會超乎大家預期。
康和證券集團董事長鄭大宇則表示，新冠疫情導致國際供應鍊斷裂，金融業正面臨下一波顛覆性變革，考驗企業的應對能力，因此必須開始思考如何運用科技進行創新。新聞來源為Newtalk 新頭殼