快訊／境外移入確診又增1例！莊人祥臨時記者會說明

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快訊／境外移入確診又增1例！莊人祥臨時記者會說明

記者黃仁杰／台北報導

calendar_today2020-10-31 10:18:01

▲針對美國總統川普確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，戴口罩是防止新冠肺炎最有效的方法。（圖／記者顏真真攝）
▲今（31）日下午兩2點召開臨時記者會，由指揮中心發言人莊人祥說明。（圖／NOWnews資料照）
新冠肺炎疫情持續在全球延燒，指揮中心稍早宣布，我國再新增1名境外移入個案，將會在今（31）日下午兩2點召開臨時記者會，由指揮中心發言人莊人祥說明最新狀況。
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