挨批嚴查保守派 推特解鎖紐約郵報帳號
中央社
calendar_today2020-10-31 14:33:44
（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國「紐約郵報」日前刊出民主黨總統候選人拜登之子的電子郵件疑雲，推特以違反政策為由封鎖紐郵帳號，被共和黨人批評是打壓保守派，推特今天表示已變更政策解鎖。
「紐約郵報」（New York Post）日前在報導中聲稱取得一台拜登之子韓特（Hunter Biden）丟棄的電腦，在裡面發現涉及拜登父子在烏克蘭商業事務的秘辛。推特（Twitter）當時以這些報導違反與遭駭資料有關的政策，封鎖相關報導流傳。路透社報導，推特今天表示紐約郵報現在可以再度發送推文，「我們不再依據先前的政策限制他們的帳號，他們現在可以再度發文了」。
推特執行長杜錫（Jack Dorsey）前幾天遭共和黨國會議員砲轟，抨擊推特選擇性地審查保守派。
聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz ）當時在聽證會上質問杜錫：「到底是誰推舉你當執行長，讓你管制媒體應該報導什麼內容？」
推特解鎖後，紐約郵報上傳推特藍鳥標誌從鳥籠飛出的照片，寫道：「推特讓步了，在禁刊拜登相關報導後，終於解鎖了。」紐約郵報的母公司「新聞集團」（News Corp）表示，推特先前作法對郵報造成負面商業衝擊，但今天的決定對新聞自由而言是重要的時刻。（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1091031