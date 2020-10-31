佛定放生日佳期因緣　行動佛殿嘉義梅山護生祈福熱絡

世界佛教正心會行動佛殿環島兩年半的第108站，佳期因緣在「佛定放生日」駐錫嘉義梅山玉虛宮，31日在民眾參與下隆重舉辦護生活動，將功德迴向祈福眾生離苦得樂。

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▲行動佛殿108站嘉義梅山，佛定放生日及觀音菩薩吉祥日法會，該會陳和慧執行長(中)感謝梅山鄉長林俊謀、議員劉宏文、玉虛宮董事長簡芳雄、梅山鄉公所社會課長等貴賓蒞臨一同祈福。（圖／世界佛教正心會提供）

× ▲行動佛殿108站嘉義梅山，佛定放生日及觀音菩薩吉祥日法會，該會陳和慧執行長(中)感謝梅山鄉長林俊謀、議員劉宏文、玉虛宮董事長簡芳雄、梅山鄉公所社會課長等貴賓蒞臨一同祈福。（圖／世界佛教正心會提供）

世界佛教正心會表示為遵奉佛陀慈悲利生教導，環島兩年半由17噸大卡車改裝而成的行動佛殿，也在農曆9月19日觀世音菩薩吉祥日前，抵達嘉義梅山玉虛宮前廣場舉辦祈福法會。

▲行動佛殿108站募集十方愛心，將平安麵、口罩、酒精等民生物資免費提供給長者、孕婦及需要的人使用。（圖／世界佛教正心會提供）

× ▲行動佛殿108站募集十方愛心，將平安麵、口罩、酒精等民生物資免費提供給長者、孕婦及需要的人使用。（圖／世界佛教正心會提供）

31日在梅山舉辦的法會反應熱烈，由梅山鄉老人會土風舞班、歌唱班以熱鬧的歌舞揭開序幕，梅山鄉長林俊謀、議員劉宏文、梅山鄉老人會理事長廖水永、玉虛宮董事長簡芳雄、常務監事陳良清、梅山鄉公所社會課長黃艷玉、梅南村長涂明賢、梅東村長劉文科、雙溪村長楊國賓、梅北村長施淵元、過山村長吳明岩、嘉義陳氏宗親會前理事長陳長鑌蒞臨一同祈福。

▲行動佛殿108站嘉義梅山，佛定放生日及觀音菩薩吉祥日法會，執行長陳和慧(左)致贈綠度母墜子給梅山鄉長林俊謀(右)，感謝公私協力關懷弱勢家庭。（圖／世界佛教正心會提供）

× ▲行動佛殿108站嘉義梅山，佛定放生日及觀音菩薩吉祥日法會，執行長陳和慧(左)致贈綠度母墜子給梅山鄉長林俊謀(右)，感謝公私協力關懷弱勢家庭。（圖／世界佛教正心會提供）

林俊謀鄉長感謝世界佛教正心會到梅山鄉誦經祈福，祝願新冠肺炎疫情早日息沒，法會光明吉祥圓滿順利成功。玉虛宮常務監事陳良清讚歎世界佛教正心會為國泰民安祈福，歡迎208場再來梅山玉虛宮舉辦法會。

行動佛殿執行長陳和慧感謝梅山玉虛宮提供場地，梅山玉虛宮始於清乾隆二十二年（1757），是臺灣北極玄天上帝重要信仰廟宇之一也是附近庄頭的信仰中心，感謝玉虛宮提供相當多的協助，特別致贈感謝狀，也歡迎信眾們來到佛殿上香、供燈、供佛，祈求所求滿願。

祈福法會中信眾共同恭誦祈願，世界佛教正心會也秉持大悲行願精神關懷弱勢，將平安麵、口罩、酒精等免費提供給長者、孕婦及需要的人使用，於法會圓滿後一同發送愛心物資給當地弱勢家庭。

▲佛定放生日及觀音菩薩吉祥日法會，梅山鄉老人會歌唱班公益演出，吸引大批民眾賞聽。（圖／世界佛教正心會提供）