雲林滷肉飯高手競賽　全台民間高手挑戰入圍

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雲林滷肉飯高手競賽　全台民間高手挑戰入圍

記者蘇榮泉/綜合報導

calendar_today2020-10-31 19:40:00

雲林滷肉飯高手競賽
▲道地的雲林滷肉飯，就是要選用雲林良品豬、飄香一世紀的醬油，以及香Q飽滿的濁水溪米三元素組成。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.10.31）
2020雲林滷肉飯節推出「專業店家」及「民間高手」競賽活動，報名情況踴躍，專業店家組計20餘家報名，並在10月20日啟動秘密客評選，今 (31) 日雲縣府特別商借環球科技大學餐飲教室辦理評選會，現場超過30多位來自雲林、宜蘭、新北、新竹、嘉義等民間高手前來挑戰，選手們紛紛拿出家傳道地滷製秘方，戰況相當激烈。
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▲2020雲林滷肉飯節民間高手評選會今日登場，30多位來自各縣市的民間高手前來挑戰，究竟獎落誰家。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.10.31）
▲2020雲林滷肉飯節民間高手評選會今日登場，30多位來自各縣市的民間高手前來挑戰，究竟獎落誰家。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.10.31）
副縣長謝淑亞表示，一碗最道地、美味的雲林滷肉飯，就是要選用雲林縣零瘦肉精檢出的雲林良品豬肉、飄香一世紀的醬油產業，以及香Q飽滿的濁水溪米等三元素組成，透過本次民間高手以「滷肉飯」會友的特別機會，大力行銷雲林縣在地優良農特產，邀請大家一起享用台灣國飯的好滋味。
▲選手們紛紛秀出家傳道地滷製秘方，戰況激烈。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.10.31）
▲選手們紛紛秀出家傳道地滷製秘方，戰況激烈。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.10.31）
農業處長魏勝德指出，進行評分標準及流程講解後，民間高手們各自展開行動，開始滷製精心調配的滷汁，就是要帶給現場專業評審最獨門的家傳美味。有別於專業店家組的參賽動機，許多民間高手對於烹煮滷肉飯有相當大的興趣，因為想要給家人朋友品嚐美味的滷肉飯，不斷改良口味，更希望能在比賽中脫穎而出，讓更多人知道高手在民間。

▲包含滷肉口感、滷汁鹹淡、滷肉色澤與香氣、米飯口感及食材品質等。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.10.31）
▲包含滷肉口感、滷汁鹹淡、滷肉色澤與香氣、米飯口感及食材品質等。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.10.31）
本次民間高手組爭霸戰的評分項目，包含滷肉口感、滷汁鹹淡、滷肉色澤與香氣、米飯口感及食材品質等，邀請專業廚師級評審蒞臨指教，針對民間高手組滷肉飯外觀擺盤，及試吃品嚐後進行評分，不少評審在評選過程中頻頻點頭，表示許多民間高手的滷肉飯已經達到開店的水平，相當令人驚艷。

▲針對民間高手組滷肉飯外觀擺盤，及試吃品嚐後進行評分。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.10.31）
▲針對民間高手組滷肉飯外觀擺盤，及試吃品嚐後進行評分。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.10.31）
民間高手組經今日激烈競賽 評選入圍名單如下:1.吳志憲，2.方莉琦，3.林秀婷，4.蕭文彬，5.張偉誠，6.王莉婷，7.郭耀祥，8.張勝閔，9.李天華，10.李樂。
▲雲林神級滷肉飯民間高手組級專業店家組獎落誰家？（圖／記者蘇榮泉攝，2020.10.31）
▲雲林神級滷肉飯民間高手組級專業店家組獎落誰家？（圖／記者蘇榮泉攝，2020.10.31）
究竟本屆雲林神級滷肉飯民間高手組級專業店家組獎落誰家？就讓我們相約11月15日至古坑綠色隧道投票揭曉，神預測的民眾還有機會抽中爽吃券！現場還有滷肉飯、貢丸湯等小吃品嘗會，以及各式在地農產品展攤，好吃又好玩，喜歡滷肉飯的你一定不能錯過這場盛會，歡迎大家相揪來吃滷肉飯。
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