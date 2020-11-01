把握晴天出遊 氣象局：高溫上看30度！留意兩颱風動向
把握晴天出遊 氣象局：高溫上看30度！留意兩颱風動向
記者劉雅文/綜合報導
calendar_today2020-11-01 08:44:58｜update2020-11-01 08:45:17
週末假期的最後一天，不少人都想把握好天氣出遊，根據氣象局最新消息，今（１）天各地早晚仍涼，中南部日夜溫差大；台灣東半部地區、基隆北海岸及大台北山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，至於溫度方面，白天高溫北部及東半部約２７、２８度，中南部高溫可達３０度以上。
另外，明（２）天開始東北風稍增強，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚也涼；大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、西南部及恆春半島有長浪發生的機率。從下週二至下週四（３日至５日）東北風影響，屆時北部及東北部天氣又將稍轉涼，其他地區早晚也較涼，氣象局提醒民眾，應注意氣溫變化，適時添加衣物以免受涼；迎風面的大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部地區維持多雲到晴的天氣。
目前輕度颱風閃電，正以每小時29公里速度，向西北西進行，目前暫時還沒有影響到台灣，氣象專家吳德榮分析，閃電颱風未來將在週二接近分岔點，屆時因為氣流減弱，不排出會出現打轉的現象，至於會不會影響台灣，還得持續觀察。另外，強烈颱風天鵝，經專家分析，不排除有機會成為近代最強颱風，但目前中心位置在北緯 13.7 度，東經 125.0 度，以每小時23公里速度，向西進行，顯示對台灣影響不大。