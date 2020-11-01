影／不能間斷的愛　企業家連15年捐款回饋家鄉弱勢兒

曾經是偏鄉調皮孩子，長大創業有成的企業家吳繁榮，感念姑姑終身未嫁撫養他，以姑姑的法號為名成立「金龍春紀念基金」，一連15年捐助彰化家扶中心二林地區經濟弱勢兒童，今天又回二林鎮頒發獎助學金，吳繁榮以自己的成長過程期勉家鄉小學弟、小學妹奮發向上。

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▲吳繁榮15年來一路陪伴彰化家扶兒成長，許多孩子因曾受吳繁榮一席話影響而於自立後紛紛主動回饋中心。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.01）

× ▲吳繁榮15年來一路陪伴彰化家扶兒成長，許多孩子因曾受吳繁榮一席話影響而於自立後紛紛主動回饋中心。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.01）

彰化縣二林鎮子弟吳繁榮到新北市打拚，事業有成，已定居台東的吳繁榮總不辭路途辛勞，每年兩次固定返鄉看看家扶孩子頒發獎助學金之堅持迄今已15年，獎助學金累計總額達319萬元；彰化家扶扶幼委員會主委廖慧珠、三副主委李世湧伉儷、主任王震光也偕同出席致贈感謝狀以感謝吳繁榮15年來對彰化家扶兒之關心與照顧。

吳繁榮說，早年家境不寬裕，祖父和姑姑用100%愛心照顧他，引導他走向正途，30多年前他到新北市創業，很幸運的事業發展得還不錯，想起偏鄉孩子生活在教育、經濟等各種資源匱乏的環境，相當辛苦，他決定略盡棉薄之力回饋鄉里。

其中獲獎學童小慈在校各項學習表現優異，獲獎無數，不僅是語文競賽寫作常勝軍，運動表現也很出色，為學校數一數二的飛毛腿及田徑隊員，小慈雖僅國一，但其一直有著努力朝目標邁進的積極個性，今年更榮獲「第九屆so good好小孩少年楷模」殊榮。

小慈的父親多年前不幸病逝，原職家庭主婦的母親即一肩扛起家計，雖家庭經濟生活條件不佳，但是小慈仍持正向樂觀態度，深懂知足與感恩、勤學向上，也是妹妹的榜樣，今日頒獎典禮現場，小慈更與妹妹一同登台接受吳繁榮頒贈獎助學金，台下陪同出席的母親對此也感到相當欣慰與開心。

▲吳繁榮又回二林鎮頒發獎助學金，吳繁榮以自己的成長過程期勉家鄉小學弟、小學妹奮發向上。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.01）

× ▲吳繁榮又回二林鎮頒發獎助學金，吳繁榮以自己的成長過程期勉家鄉小學弟、小學妹奮發向上。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.01）

彰化家扶中心主任王震光表示，吳繁榮15年來一路陪伴彰化家扶兒成長，許多孩子因曾受吳繁榮一席話影響而於自立後紛紛主動回饋中心，讓愛的能量有著良善循環，吳繁榮總是充滿活力、樂觀人生觀，開朗有力的聲量每次到服務處一開口就讓人感受源源不絕的正能量，位處偏鄉之彰化家扶兒也因有這正向力量支持而能安心就學。