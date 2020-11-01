新北聯合婚禮淡水浪漫登場 新人公主抱侯友宜發紅包
記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-11-01 17:10:00
2020新北聯合婚禮1日在淡水漁人碼頭浪漫登場，一共有100對新人參加，今年以「英雄派對」為主題，新人化身英雄人物，搭乘市府打造的淡海輕軌藍海線英雄幸福列車進場，甜蜜互尬「英雄公主抱」及交換信物，現場粉紅泡泡爆棚，市長侯友宜特別前往獻上祝福。
侯友宜表示，新北市今年聯合婚禮邁入第12場，累計已有1,111對佳偶參加，看到新人們發揮創意打扮成各方英雄，幸福洋溢，恭喜大家找到心目中守護愛情的英雄。為鼓勵婚育，市府每年舉辦不同主題的聯合婚禮，也推動各項友善婚育福利措施，包括每胎生育獎勵金2萬元、設置公共托育中心及親子中心、好孕專車等，讓大家樂婚、願生、能養。婚禮儀式在浪漫的薩克斯風樂音中，新人搭乘英雄幸福列車進場，在市長、副市長巡場「監督」下，各方英雄30秒公主抱，「抱得美人歸」把婚禮帶入最高潮，一對對甜蜜畫面趣味十足，市長、副市長還親頒18對最賣力的新人愛的紅包，後來不夠，還加碼了10組，祝福新人甜蜜幸福。
民政局長柯慶忠說，新北市為鼓勵婚育，每年送出超值10大好禮，本次更加碼抽出30分鑽石項鍊、460公升冰箱、17公升洗衣機及55吋液晶電視成家好禮各2組，並特別提供讓新人可安心「做人」的蜜月旅遊組-澎湖、金門、馬祖、綠島、花蓮及台東3天2夜旅遊共23組，抽到的新人都尖叫直呼超開心。
另外，美麗人生產後護理之家也熱情贊助每組價值5萬元的「頂級房7天月子照護」，分兩次各5組給半年內和1年內懷孕的新人參加抽獎，今年聯合婚禮百對新人中，已有13對懷有愛的結晶，喜上加喜、也讓婚禮更甜蜜。聯合婚禮大合照結束後，新北捷運公司特地精心將淡海輕軌列車變裝為「幸福列車」，邀請新人們前往（V26）漁人碼頭站拍照留念，侯友宜市長也和每一對新人、家屬留影，為幸福時刻留下美麗紀念。