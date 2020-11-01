美大選前週末民調　IBD／TIPP：拜登持續領先但差距縮小

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美大選前週末民調　IBD／TIPP：拜登持續領先但差距縮小

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-11-01 16:42:58｜update2020-11-02 10:29:44

川普拜登
▲上屆總統大選少數民意調查在誤差值範圍內的「投資者商業日報／技術標準市場情報」（IBD/TIPP）10月31日更新2位候選人的民調。（圖／美聯社／達志影像）
美國總統大選投票日（ 3 ）進入倒計時，上屆總統大選少數民意調查在誤差值範圍內的「投資者商業日報／技術標準市場情報」（ IBD/TIPP ）10 月 31 日更新 2 位候選人的民調，拜登在全國的支持度為 49.5%，川普則為 44.7% ，兩人差距縮小至 4.8%。
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IBD/TIPP 每日對 800  至 1000 名有投票意願選民（ likely voter ）進行民意調查，追蹤總統大選民意的變化。民意調查顯示，有 2 件事情對拜登的選情有利：首先是新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情升溫的情況下，選民會將注意力轉移至疫情上；再來，川普去了 2016 年不少的支持者。
▲（圖／翻攝自IBD）
▲IBD/TIPP 10月31日更新的民調。（圖／翻攝自IBD）
根據《衛報》，民調顯示，整體來說， 53% 的美國人不贊同川普的施政，44%的人則表示贊同；在經濟議題方面，川普有 2.3% 的正面得分，但在處理疫情上有 16.5% 的負面得分。

根據 IBD/TIPP 10 月 31 日的民調，在全美各區，川普的支持度只有在南方以 49% 領先拜登的 45.6%；在東北部，川普為 34.6%，拜登支持度為 57.3%；在中西部，川普的支持度為 46.3%，拜登為 48.4%；在西部，川普支持度為 43.5%，拜登為 51%。

拜登雖然在全國保持領先，但明顯候選人之間的差距在縮小，拜登從領先約 7 個百分的差距，逐漸縮小至 5.6%，至 31 日川普支持度在 1 天內上升 1%，兩人差距縮小至 4.8%，在誤差範圍 3.2％ 之外。

選情引起關注的是川普在「鐵藍」的中西部支持度僅落後拜登約 2 個百分點，而根據民調追蹤網站「 RealClearPolitics 」在關鍵的幾個搖擺州，拜登在亞利桑那州、內布拉斯加州、威斯康辛州、賓州、北卡羅來納州、以及維吉尼亞州都保持領先的狀態。但 IBD/TIPP 最後也附上 2016 年的大選預測，原本不被看好的川普雖然在全國整體的票數輸了近 300 萬票，但搖擺州最終以些微差距打敗希拉蕊。
▲（圖／翻攝自RealClearPolitics）
▲10月31日、11月1日各民調機構、媒體對搖擺州所做的民意調查。（圖／翻攝自RealClearPolitics）
 
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