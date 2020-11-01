美大選前週末民調　IBD／TIPP：拜登持續領先但差距縮小

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根據《衛報》，民調顯示，整體來說， 53% 的美國人不贊同川普的施政，44%的人則表示贊同；在經濟議題方面，川普有 2.3% 的正面得分，但在處理疫情上有 16.5% 的負面得分。
根據 IBD/TIPP 10 月 31 日的民調，在全美各區，川普的支持度只有在南方以 49% 領先拜登的 45.6%；在東北部，川普為 34.6%，拜登支持度為 57.3%；在中西部，川普的支持度為 46.3%，拜登為 48.4%；在西部，川普支持度為 43.5%，拜登為 51%。
拜登雖然在全國保持領先，但明顯候選人之間的差距在縮小，拜登從領先約 7 個百分的差距，逐漸縮小至 5.6%，至 31 日川普支持度在 1 天內上升 1%，兩人差距縮小至 4.8%，在誤差範圍 3.2％ 之外。
選情引起關注的是川普在「鐵藍」的中西部支持度僅落後拜登約 2 個百分點，而根據民調追蹤網站「 RealClearPolitics 」在關鍵的幾個搖擺州，拜登在亞利桑那州、內布拉斯加州、威斯康辛州、賓州、北卡羅來納州、以及維吉尼亞州都保持領先的狀態。但 IBD/TIPP 最後也附上 2016 年的大選預測，原本不被看好的川普雖然在全國整體的票數輸了近 300 萬票，但搖擺州最終以些微差距打敗希拉蕊。