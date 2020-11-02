僅此三天！手刀衝夢時代「開心花」驚人回饋一路買到雙11

夢時代週年慶「低門檻、高回饋」超強優惠成績亮眼，業績逆勢成長3成。11月好康再加碼，11月6日至8日祭出限時3天「開心花．隨時取」驚喜回饋，消費滿2000送300，持OPEN錢包再加送，還有City Cafe請你喝。驚人優惠不只如此，10點會員點數可兌換百元餐飲券，「鬼滅之刃」及「TSUM TSUM裝可愛」期間限定店也登場。

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夢時代限時3日指定店櫃滿2,000元送300元，指定傢俱家電滿3,000元送300元，時尚3C用品單筆滿5,000元送300元；會員另持OPEN錢包或icash PAY消費滿2,000元加贈100元電子抵用券。活動期間，持逾71元消費發票贈中杯City Cafe一杯，每日限量711杯。

▲活動期間，持逾71元消費發票贈中杯City Cafe一杯，每日限量711杯。（圖／夢時代提供）

緊接再後的「雙11」活動，夢時代表示，不僅各品牌紛紛推出限時優惠，11月9日至11日，持APP電子會員卡至指定店櫃消費，每1點可現抵1元，折抵上限1,111元，消費滿萬元再免費贈送24吋限量「TSUM TSUM款行李箱」。自11月12日起，推出限量「奇奇款暖手枕」來店禮，憑當日消費滿600元發票並扣抵6點會員點數，即可把史上最萌的花栗鼠帶回家。11月14日起，10點夢時代會員點數，可兌換百元餐飲電子抵用券，總計將送出100萬元！



▲配合電影上映，南部獨家「鬼滅之刃期間限定店」壓軸登場，祭出主角限量福袋；還有數十款限定新品。（圖／夢時代提供） 《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》電影上映，南部獨家「鬼滅之刃期間限定店」10月31日壓軸登場，祭出主角限量福袋；還有數十款限定新品，「人氣主角地墊」將在高雄快閃店首賣；限定美食「禰豆子竹筒飯」，隨餐附贈的餐巾紙也有禰豆子；以炎柱‧煉獄杏壽郎為主題的巨型「御守扭蛋機」高達250公分，有機會獲得《鬼滅之刃》高雄場路跑物資包、劇場版雙人電影套票等；另外還有四大角色拍照打卡牆，民眾可與主角炭治郎、禰豆子、善逸及伊之助留下精彩合影。