僅此三天！手刀衝夢時代「開心花」驚人回饋一路買到雙11

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僅此三天！手刀衝夢時代「開心花」驚人回饋一路買到雙11

生活中心/綜合報導

calendar_today2020-11-02 17:00:00｜update2020-11-03 11:17:19

▲「TSUM TSUM裝可愛」期間限定店，打造「小熊維尼樹屋」及「巨型TSUM TSUM迷你公仔玻璃瓶」兩大網美必拍打卡點。（圖／記者陳美嘉攝）
▲「TSUM TSUM裝可愛」期間限定店，打造「小熊維尼樹屋」及「巨型TSUM TSUM迷你公仔玻璃瓶」兩大網美必拍打卡點。（圖／記者陳美嘉攝）

夢時代週年慶「低門檻、高回饋」超強優惠成績亮眼，業績逆勢成長3成。11月好康再加碼，11月6日至8日祭出限時3天「開心花．隨時取」驚喜回饋，消費滿2000送300，持OPEN錢包再加送，還有City Cafe請你喝。驚人優惠不只如此，10點會員點數可兌換百元餐飲券，「鬼滅之刃」及「TSUM TSUM裝可愛」期間限定店也登場。

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夢時代限時3日指定店櫃滿2,000元送300元，指定傢俱家電滿3,000元送300元，時尚3C用品單筆滿5,000元送300元；會員另持OPEN錢包或icash PAY消費滿2,000元加贈100元電子抵用券。活動期間，持逾71元消費發票贈中杯City Cafe一杯，每日限量711杯。

▲活動期間，持逾71元消費發票贈中杯City
▲活動期間，持逾71元消費發票贈中杯City Cafe一杯，每日限量711杯。（圖／夢時代提供）

緊接再後的「雙11」活動，夢時代表示，不僅各品牌紛紛推出限時優惠，11月9日至11日，持APP電子會員卡至指定店櫃消費，每1點可現抵1元，折抵上限1,111元，消費滿萬元再免費贈送24吋限量「TSUM TSUM款行李箱」。自11月12日起，推出限量「奇奇款暖手枕」來店禮，憑當日消費滿600元發票並扣抵6點會員點數，即可把史上最萌的花栗鼠帶回家。11月14日起，10點夢時代會員點數，可兌換百元餐飲電子抵用券，總計將送出100萬元！

▲配合電影上映，南部獨家「鬼滅之刃期間限定店」壓軸登場，祭出主角限量福袋；還有數十款限定新品。（圖／夢時代提供）
▲配合電影上映，南部獨家「鬼滅之刃期間限定店」壓軸登場，祭出主角限量福袋；還有數十款限定新品。（圖／夢時代提供）
《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》電影上映，南部獨家「鬼滅之刃期間限定店」10月31日壓軸登場，祭出主角限量福袋；還有數十款限定新品，「人氣主角地墊」將在高雄快閃店首賣；限定美食「禰豆子竹筒飯」，隨餐附贈的餐巾紙也有禰豆子；以炎柱‧煉獄杏壽郎為主題的巨型「御守扭蛋機」高達250公分，有機會獲得《鬼滅之刃》高雄場路跑物資包、劇場版雙人電影套票等；另外還有四大角色拍照打卡牆，民眾可與主角炭治郎、禰豆子、善逸及伊之助留下精彩合影。
▲「TSUM
▲「TSUM TSUM裝可愛」期間限定店，推出逾百款限定新品。（圖／記者陳美嘉攝）
「TSUM TSUM裝可愛」期間限定店在1樓時代光廊 ，10月31日開始為期51天。打造「小熊維尼樹屋」及「巨型TSUM TSUM迷你公仔玻璃瓶」兩大網美必拍打卡點。逾百款限定新品除了販售高雄首賣合金雙鍊組及耳骨夾外，還有夜燈水族箱、手機殼、包包、服飾及可自由搭配的耳環疊疊樂等；4款不同造型的「迷你公仔玻璃瓶」迪士尼全角色大明星化身為28款超迷你公仔，包含圓滾滾的米奇、米妮、小熊維尼、史迪奇及玩具總動員中的胡迪與巴斯光年等，民眾只需購賣玻璃瓶，再將自己喜愛的公仔裝進其中，不限數量皆可通通帶回家，超吸睛「迪士尼玩偶牆」擺滿多款讓粉絲失心瘋的限量蜜蜂小熊維尼抱枕、熊抱哥玩偶及三眼怪抱枕收納毯。
 
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