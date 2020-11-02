六都10月移轉棟數減1成　僅台中達到月增、年增雙成長

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年第三季買氣快速回籠，即使邁入第四季但買氣仍未出現衰退，不過10月的移轉棟數卻比9月明顯減少，主要是反應10月兩個連續假期，代書送件與地政機關收件可辦理過戶的工作天數減少，9月地政機關上班23日，10月僅有19日，光工作天數就減少17％，但實際上統計的結果月減幅度約1成，反應出市場交易狀況表現仍佳。
大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，這波房市熱潮在中南部反應顯著，不過南部價格受到帶動後，議價空間壓縮，買氣表現疲軟，而桃園市部分區域的交屋量減少，加上青埔特區及其他重劃區的預售案更具吸引力，故移轉棟減幅明顯，至於台中市受惠台商及彰化一帶買方支撐，交易量走勢平穩。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，10月交易熱度無緣續寫近5年新高，除了中上旬兩波連假降低工作天數使然外，今年房市因熱錢豐沛，房貸條件佳，促進房市買氣爆發，但也多少讓賣方姿態轉硬，議價空間縮小，導致自住族群無力追價，買氣趨緩；加上央行示警後，銀行針對置產族承貸條件轉向謹慎，以抑制投資炒作交易，不過對於自用族群影響應不大，估計年底前的交易量呈和緩成長。
觀察六都10月買賣移轉棟數資料，台中市是唯一月增且年增的都會區。永慶房屋業管部協理謝志傑表示，台中市10月交易量再創2015年12月房地合一稅輕稅末班車以來新高，也是六都中表現最好的縣市，而交易量成長的原因為西屯區、北屯區、南屯區有部分建案交屋挹注，再加上近期台商回流，就業機會增加，為台中市帶來不少剛性買盤；此外，台中捷運綠線也預計於年底通車，利多不斷的情況下，帶動台中的房市熱度。
張旭嵐也指出，台中捷運日前完成履勘，通車邁入倒數計時，再再加深了民眾的購屋意願，使得沿線的北屯、西屯、南屯等地房市熱度不墜，台中首購市場穩固，不過先前有傳出投資客掃貨消息，引發官方關注，台中新案市場短期內買氣可能會稍微收斂。
進一步觀察今年六都移轉棟數資料，今年1至10月較去年同期增加4.9％，其中台北市年增8.1％，新北市年增3.4％，桃園市年增14.7％，台中市年增6.9％，台南市年減 2.8％，高雄市年減 2.7％。
謝志傑說明，今年受到新冠肺炎影響，上半年的交易量疲弱，直到國內疫情控制後，再加上低利率環境、寬鬆貨幣政策，遞延性買盤陸續出籠，房市交易漸趨熱絡，而屋主的心態也逐漸轉硬，議價空間有限，但自住買方加價意願不高，使累計年增率稍微收斂；不過，整體而言，房市仍呈現「量增價穩」的格局，全年交易量有望突破去年的 30 萬棟。
住商不動產企劃研究室經理徐佳馨也提醒，市場資金湧現，也讓不動產市場交易穩中求進，不過綜觀未來，低利之外，價格仍是關鍵，若短期價格漲太兇，買盤也會因此受到影響。
最後，謝志傑補充，近期房市交易熱，央行也開始緊盯房市，開始討論調控房市的措施，內政部也擴大稽查建案案場，以抑制投機客紅單炒作房市，這也使部分民眾對於房市的看法轉趨觀望，再加上市場仍以剛性需求族群為主，加價意願不高；因此，有意售屋的屋主勿過度堅持價格，些微讓利有望使成交機率提高。