牽成與傳承　百位青農進漢光打造青農未來

行政院農委會為促進農村人口活化，希望藉由導入「青農力」，改善農村人口老化並活化農村，明道大學新南向農業班的同學，特別手製代表感恩祈福的泰國水燈，感謝農委會、漢光及許多農場主對新南向農業班學生在農業學習的協助。

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▲農委會主委陳吉仲及立委劉建國見證，青農代表與漢光果菜合作社簽署契作合約。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.02）

× ▲農委會主委陳吉仲及立委劉建國見證，青農代表與漢光果菜合作社簽署契作合約。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.02）

今（2）日在農委會主委陳吉仲、立法委員劉建國、農糧署農改場場長楊宏瑛及全聯福利中心何德龍副理的見證下，媒合超過百位通過有機驗整及產銷履歷的青年農民與漢光果菜生產合作社簽訂契作合約，將青農生產的優質新鮮的溯源農產品，上架到全聯等國內各量販通路，增加農產品能見度及銷售量。

▲青農將各類農產蔬果化身展示秀服。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.02）

× ▲青農將各類農產蔬果化身展示秀服。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.02）

陳吉仲表示，年青農民具有專業、熱忱，重視食安與環續永續經營，其面臨最大的問題就是「行銷通路」的不確定，生產與銷售難以同時兼顧，為協助青農拓展多元行銷通路，農委會今日促成超過百位青農與全國葉菜類農產供貨量最大的漢光果菜合作社簽訂契作合約，藉由「計畫生產、穩定供貨」的分工合作模式，將青農生產的的優質新鮮的溯源農產品，上架到全聯等國內各量販通路，增加農產品能見度及銷售量。

▲泰國學生蘇冬秀、洪安裕親手製作泰國水燈，表達對農委會、漢光等農企業的感謝，水燈使用的甘菊花象徵不畏艱難。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.02）

× ▲泰國學生蘇冬秀、洪安裕親手製作泰國水燈，表達對農委會、漢光等農企業的感謝，水燈使用的甘菊花象徵不畏艱難。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.02）

漢光果菜合作社理事主席廖丁川說，漢光目前每天供應100公噸以上的生鮮蔬果到全國各大通路賣場，每年營業額約為12~15億，並通過吉園圃認證，是全國第一家通過蔬菜產銷履歷驗證的合作社，目前漢光社員有256 人，合作農民超過800位，「種五分地以上的，年收都有辦法破百萬。」透過組織化作戰，成功讓小農也能有好收益。

明道大學農業系主任劉程煒說，學校配合農委會新農民培育政策，並開設農業公費專班及新南向農業班，培訓本國及印尼、越南與泰國年輕學生投入農業生產；並與農科院、工研院合作發展冷鏈技術，開發省工自動化農機具，雲端資料庫等，優化農業生產技術，產官學合作，共同打造青農的未來。