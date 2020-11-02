名家論壇》膝關節／2020年第三季找到電影院救命仙丹了嗎

由於今年已經成為疫情之年，民生文化消費上自然成了必要割捨的一環。今年上半年受制於武漢肺炎問題，好萊塢大片改檔期之後，即便話題電影《屍速列車：感染半島》與《天能》都完成高標期待，兩部作品分別拿下了3.56億與3.47億的好成績。但仍無法回天，確保後續好萊塢檔期大片如期上映，還好這一季靠國片要突圍，稱職的本土製作在美商大片缺席下，順利接下票房重責大任，算是2020年另一個值得關注的信心指數。

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相較於去年同期，今年只有去年同期的40%左右，票房總數跌了60%是非常驚人的，由於第二季虧損過大，今年上述兩部超級大片都是第二季，7月份上映，不過去年有破紀錄的《復仇者聯盟：終局之戰》。

再拿前年2018年比較的話，會發現去年由於上半年也是片型問題，整體表現較弱。但仍有關注度很高的《復仇者聯盟：無限之戰》打出話題，2018年其實還算是不錯的一年。更何況，2018年的總戲院數還比這兩年少了3家，換句話說，整體分得的票房還比較好些。

今年第一季到第三季的總票房與觀影人次如下，以及2019年與2018年：

2020總票房：33億529萬8873 元，總觀影人次：1403萬4350 ，平均票價：235.5 元

2019總票房：79億3007萬3340 元，總觀影人次：3351萬6951，平均票價：236.6 元。

2018總票房：83億1404萬341 元，總觀影人次：3562萬1813 人，平均票價：233.4 元。

綜觀兩年之後的比較數字後，過往好萊塢在11-12月應該還會有1-2部大片，但現階段仍充滿變數。索尼的《魔物獵人》與華納的《神力女超人：1984》若能照計畫上映，可能2020年還可以維持基本低標中的低標。

這段支撐電影院的則是優秀的本土作品，過往在好萊塢夾殺中求生存，以前8-9-10月其實都有機會讓國片脫穎而出。包括去年的《返校》與之前出色的《總鋪師》等等，都是八月第2周之後，等好萊塢片相對沒那麼強之後，就是主場電影上陣的時候。

今年國片完全打下中型影片市場，這個最難達標的票房，也是戲院最想看到的成果。

好萊塢的片雖然很賣座，但票房過度集中前兩周，受限於拆帳比例前提，戲院往往在人氣作品上的獲利大概只有3成多。至於中型影片5-8000萬這樣的案子，隨著上映生命周期較長，不像美商大片以前兩周為主戰場。

國片的造勢活動一跑就是一個月，有些上映都過了一個多月還在勤勞做活動，映後座談或是今年出現的K歌場活動，都能讓國片明星與團隊與觀眾更親近，造就另一波話題。

這其中代表作品就是《刻在你心底的名字》，以同志片類型突破了天花板，目前累積已經破8000萬，成為今年國片賣座冠軍，很有可能挑戰年度第五名《天劫倒數》。

同樣中型票房規模的《可不可以你也剛好喜歡我》，拿下7800多萬成績。《馗降：粽邪2》也破7千萬。上半年的黑馬《女鬼橋》5800多萬，《打噴嚏》4700多萬。《怪胎》4500萬，這幾部片拿下了出色票房。

接下來就看話題電影《無聲》能否也挑戰破4000萬，以及11月金馬獎人氣入圍作品《同學麥娜絲》能否也走到中型規模票房佳績。國片能在整體市場不景氣的情況，力挽狂瀾，即便要達到破億規模有點難度，但要能把千萬關卡這個門檻做起來，也都不是簡單的任務。

另一部年度話題之作《鬼滅之刃》的劇場版也有望帶動11月的觀影人次，說部定能夠直接殺入年度前五名的賣座好成績。在好萊塢缺席的黃金檔期中，還好台灣電影與日韓動漫話題作品還能拉住觀眾目光，否則美國或歐陸影院關門的關門，歐美要面臨大蕭條後的復甦，整年度電影業的改檔期風波，是否會影響觀眾轉移收看習慣，要看第四季的結論才能定調。

●作者：膝關節／影評人

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