影／道士撞倒廢棄鐵桶　沉冤16年的桶屍案得以昭彰

彰化縣大村鄉一處三合院旁一個廢棄鐵桶內，裝有一具只剩白骨的人體遺骸，16年來都沒被發現，今年5月11日一名男道士騎車行經撞倒鐵桶，桶內白骨連同覆蓋在上面的垃圾與衣物等雜物洩漏而出，塵封16年的白骨案才曝光，檢警7月間在彰化市逮捕賴男，全案偵結，依殺人罪嫌起訴，應驗天網恢恢疏而不漏。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲彰化縣大村鄉美港路一處民宅後方空地上擺了16年的桶屍。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.02）

× ▲彰化縣大村鄉美港路一處民宅後方空地上擺了16年的桶屍。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.02）

員林警分局在今年5月受理一名道士報案，位在大村鄉某廢棄民宅空地鐵桶內裝有一具只剩白骨的人體遺骸，立即組成專案小組前往勘察、採證，因現場只剩骨骸、腐爛衣服，還有已嚴重破損無法辨識的證件，顯示死者已死亡多年。

▲桶屍發現者賴世雄他到家中附近土地公廟拜拜。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.02）

× ▲桶屍發現者賴世雄他到家中附近土地公廟拜拜。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.02）

專案小組將相關證物送往刑事局進行鑑識，透過光源等科技檢視協助辦案，比對失蹤人口，終於釐清死者可能是住在彰化市、民國93年間被家屬通報失蹤李姓男子，採取家屬DNA比對後終於確認，並展開抽絲剝繭追查，發現與死者有過節、住在大村鄉的賴姓男子涉有重嫌，伺時機成熟將賴姓兇嫌拘提到案，檢方並勒令收押禁見。

警檢調查，彰化縣大村鄉男子賴智仁（58歲），懷疑妻子的李姓男同事與妻子有染，2004年4月間，賴男在大村鄉山腳路遇到李男，雙方發生爭執，賴男持路旁石頭重擊李男，將李男殺害後，裝進大鐵桶中，放在彰化縣大村鄉美港路一處民宅後方空地上，就這樣擺了16年。

員林警分局偵查隊長鍾振邦表示，藏屍鐵桶放置地點偏僻，後方有溝渠排放廢水，空氣中有時會有臭味，加上賴嫌有蓋上鐵蓋，並以枝葉覆蓋，因此多年來竟無人發覺鐵桶內藏有屍體，甚至附近居民去旁邊的菜田摘菜，還會把裝菜的帆布袋或塑膠袋放在鐵桶上，也都沒人發現，但後來鐵蓋鏽蝕，賴姓道士騎車撞倒鐵桶時才會發現裡面的死者遺骸。

▲大村鄉一處三合院旁一個廢棄鐵桶內，裝有一具只剩白骨的人體遺骸，16年來都沒被發現，今年5月賴姓道士騎車行經撞倒鐵桶，塵封16年的白骨案才曝光。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.02）

× ▲大村鄉一處三合院旁一個廢棄鐵桶內，裝有一具只剩白骨的人體遺骸，16年來都沒被發現，今年5月賴姓道士騎車行經撞倒鐵桶，塵封16年的白骨案才曝光。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.02）

鍾振邦說，今年7月3日，警方在彰化市長順街逮捕賴嫌，並突破其心防後，賴嫌坦承因忌妒生恨才將以石塊打死李男；死者李男已婚，育有2子目前都已上大學，李男當時在彰基那邊當白牌司機，可能去吃飯時認識賴妻，家裡隱約知道他們有三角戀，李男的妻子也知道他疑似外遇。