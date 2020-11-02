影／「神明也不怕」鹿港龍山寺29處遭噴漆　依文資法究辦

國家一級古蹟鹿港龍山寺，昨（1）日晚間遭人惡意噴漆，外牆、門板、松樹樹幹甚至隔壁民宅外牆，總計有29處被噴漆，都噴上「羅宜凡」3個大字，犯案的35歲洪男子不僅不聽廟方人員制止，還嗆說，神明我也不怕！隨即被趕來的派出所員警制伏帶回，警訊後，今（2）日依違反《文資法》與毀損罪嫌送辦。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲洪姓男子至鹿港龍山寺內隨處亂噴漆，甚至連寺內樹木上也慘遭毒手。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.02）

× ▲洪姓男子至鹿港龍山寺內隨處亂噴漆，甚至連寺內樹木上也慘遭毒手。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.02）

鹿港鎮國家級古蹟龍山寺11月1日晚間遭人噴漆，一名男子晚間7點半趁廟方人員正準備休息時，在聚英社南樂研究所、內牆、外牆、廁所牆壁等10多處，用黑色與黃色噴漆寫了「羅宜凡」3個字。

警方調查，洪姓男子（35歲）家住福興鄉，在鹿港地區一家工廠工作多年，未婚、與父母同住，平日工作、作息尚屬正常，無異樣，但1日晚間7、8點，他卻帶著黑色與黃色兩罐噴漆，至鹿港龍山寺內隨處亂噴漆，甚至連寺內樹木上也慘遭毒手。

▲國家一級古蹟鹿港龍山寺，昨（1）日晚間遭人惡意噴漆，外牆、門板、松樹樹幹甚至隔壁民宅外牆，總計有29處被噴漆，都噴上「羅宜凡」3個大字。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.02）

× ▲國家一級古蹟鹿港龍山寺，昨（1）日晚間遭人惡意噴漆，外牆、門板、松樹樹幹甚至隔壁民宅外牆，總計有29處被噴漆，都噴上「羅宜凡」3個大字。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.02）

鹿港龍山寺落成於1786年，被認為是現在在臺灣保存最完整的台灣清治時期建築物，被內政部登錄為國定古蹟，由於國定古蹟遭人惡意破壞，彰化縣文化局接獲通報，一早也緊急會同文化部文化資產局人員到場了解，經現場勘查後，確認受噴漆毀損的地方多達29處，行徑囂張。

▲國家一級古蹟鹿港龍山寺遭人惡意噴漆，彰化縣府嚴厲譴責此破壞文化資產的行為。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.02）

× ▲國家一級古蹟鹿港龍山寺遭人惡意噴漆，彰化縣府嚴厲譴責此破壞文化資產的行為。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.02）

警方表示，洪嫌供稱想找「羅宜凡」但卻說不清楚此人是誰、跟他是什麼關係？又說他想上電視，才想到龍山寺噴漆，就會有電視台媒體來拍他，面對警方詢問，精神狀態疑似不穩定。

文資局修復技術人員現勘後，發現29處噴漆位置集中在牆外，包括松樹幹、紅地磚、白牆、門板等，龍山寺旁的一處民宅也被噴上人名大字；目前文資人員將先針對被噴漆處進行防護遮蓋處理，避免風吹噴漆漆料持續破壞牆面，今（2）日下午展開清除作業，盡快在未來幾天內全數清除。

▲文資人員將先針對被噴漆處進行防護遮蓋處理，避免風吹噴漆漆料持續破壞牆面，展開清除作業。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.02）

× ▲文資人員將先針對被噴漆處進行防護遮蓋處理，避免風吹噴漆漆料持續破壞牆面，展開清除作業。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.02）

彰化縣府嚴厲譴責此破壞文化資產的行為，後續將協助文化部文化資產局及鹿港龍山寺管理委員會依文化資產保存法追究相關責任，避免憾事再度發生，並配合文化資產局以最快的速度來修復破壞的部份，同時呼籲縣民與縣府共同守護鹿港龍山寺及珍貴的文化資產。