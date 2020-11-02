快訊／槍手闖入校園掃射！阿富汗喀布爾大學已知19死22傷
快訊／槍手闖入校園掃射！阿富汗喀布爾大學已知19死22傷
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-02 23:02:09｜update2020-11-02 23:03:31
阿富汗首都喀布爾的喀布爾大學 （Kabul University）今（2）日有3名持槍份子闖入校園，和阿富汗維安部隊在校園發生激烈槍戰，3名持槍份子皆死亡，阿富汗內政部發言人證實，這場襲擊中目前已知有19人喪命、22人受傷。
綜合外媒報導，在校學生有1萬7000名，數名槍手是在當天上午闖入大學校園開火，而槍手攻擊時，該校正舉辦書展，預計由伊朗大使阿米尼安（Bahador Aminian）舉辦開幕式，接待40名來自伊朗的出版商，根據目擊學生指稱，槍手持手槍和突擊步槍在學校開火，並朝每位遇見的學生開槍。阿富汗官員表示，在交火數個小時之後，安全部隊已經在現場擊斃3名攻擊者，現場已經獲得控制，而阿富汗副總統薩勒（Amrullah Saleh）將此次攻擊事件形容為「情報失敗」的結果，並且指控塔利班組織犯案，同時也指責鄰國巴基斯坦支持叛亂分子，但塔利班發言人則堅持否認涉入此案。事實上，這是最近阿富汗首都教育機構第二起攻擊事件，10月25日一名自殺炸彈客在喀布爾一處教育中心走廊上引爆炸彈，造成近30名學生死亡，數十人受傷，受害者多數介於15歲至26歲之間，伊斯蘭國也已經坦承犯下該案。（編輯：許智超）