吳釗燮：美國大選後台灣不會選邊站　將續維持友好關係

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外交部指出，由於美國大選在即，記者問到若拜登或川普贏得大選，是否可能影響台美關係。吳釗燮表示，台灣政府對於美國大選並不會選邊站，而是始終與民主及共和兩黨維持良好關係，讓台灣有來自跨黨派的支持；因此，無論是哪一黨當選，台灣和美國都將繼續維持緊密友好關係。
有關是否擔心中國侵略性軍事行動，吳釗燮指出，政府對中國軍事動向感到擔憂，在美國衛生部長艾薩（Alex Azar II）訪台期間，中國甚至派軍機跨越台灣海峽中線，嚴重威脅兩岸現狀與和平穩定，但台灣並非唯一因中國擴張而受威脅的國家，包括日本、印度及南海周邊的國家，都因中國的軍事擴張而日益升高警戒。
吳釗燮表示，台灣向來主張維持現狀及區域和平，台灣政府也一再重申在對等及和平的原則下，與中國進行對話；反觀中國卻在2005年通過反分裂法，去年開始也強推台灣人民無法接受的「一國兩制、台灣方案」，希望理念相近國家可以共同呼籲中國切勿改變現狀。
吳釗燮也提及，歐盟各國在武漢肺炎疫情爆發後，因為台灣防疫成果及貢獻有目共睹，更多歐洲國家都對台灣更加友善；此外，歐洲國家也發現武漢肺炎演變為全球流行疾病與中國政府對疫情不負責、不透明態度密切相關，吳釗燮也在訪談中呼籲國際社會支持台灣參與世界衛生大會（WHA），強調台灣2300萬人的權益不應被忽視。