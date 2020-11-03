蔡正元諷「提名女大生家人當立委」王婉諭：對家屬是傷害

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蔡正元諷「提名女大生家人當立委」王婉諭：對家屬是傷害

新頭殼newtalk

calendar_today2020-11-03 17:14:24

▲ （圖／新頭殼）
▲ 國民黨前立委蔡正元一席「提名馬國受害女大生的家人當立委」話被外界視為是諷刺小燈泡媽媽、時代力量立委王婉諭。（圖／新頭殼）
長榮大學馬來西亞籍女大生擄殺命案，引起社會高度關注，國民黨前立委蔡正元昨天說，「台灣會想得到補償的方法，可能是提名她的家人當立委吧」，此話一出被視為諷刺小燈泡媽媽、時代力量立委王婉諭。王婉諭今天(3日)受訪時表示，這種嘲諷性言論不只不尊重死者，也對家屬造成另外一種傷害。
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對於女大生命案，蔡正元昨天在臉書上發文說，民進黨政客都是廢死教徒，未來搬出兩公約胡亂解釋，法官那敢頂撞這些政治勢力，判這種殺人犯死刑，判了也沒有法務部長敢執行，而對於女大生母親的請求，台灣難以做到，可以做的補償方法，「可能是提名她的家人當立委吧，不知道這算不算Taiwan can help」，此話一出，引發網友撻伐。
對此，王婉諭表示，對於案件發生感到遺憾、也不願見到，希望能一起協助家屬處理後事，蔡正元言論非常不妥，嘲諷性言論不只是不尊重死者，也對家屬造成另外一種傷害，無法得到撫慰。

王婉諭說，站在民代立場，應要努力的是，讓國家協助這樣的事，盡可能在後續處理上，減少悲劇發生。

至於會不會認為蔡正元在酸她？王婉諭提及，「這個部分要問他才清楚」，並強調講這些言論不太適合。
新聞來源為Newtalk 新頭殼
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