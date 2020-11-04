當過兵才懂「二合一」　呆萌女友夢幻泡泡秒破滅

最近教召問題鬧得沸沸揚揚，也勾起不少男生的回憶。不少男生當兵前都會搜尋「必備清單」，當中二合一洗沐更是名列前茅，因為不只省去瓶瓶罐罐擺放的問題，一罐洗全身，更是能節省下不少時間。日前有女網友分享自己與正在服役中男友的對話，結果意外引來笑點，讓不少網友表示「當過兵才懂」！

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該名女網友在PTT笨版貼文表示，因為當兵中的男友即將放假，前一天還特地傳訊息說要幫買「二合一」，但卻誤以為男友想喝咖啡，於是興沖沖的跑去美式大賣場買「二合一」咖啡，還買了一堆零食，想與男友週末一起度過一個甜蜜、慵懶的下午茶時光。只不過，後來通電話時才知，原先滿心期待與男友分享假日約會規畫，才發現男友原來要的是洗沐用「二合一」，讓她納悶在笨板發文詢問：「請問有哪位女孩聽到二合一會知道是沐浴用品的二合一啦!」，此文一出，引發不少網友熱烈討論。

▲洗沐有二合一，咖啡也有二合一。（圖／合成圖，資料照片）

不少當過兵的網友分享，「沒當過兵真的不知道2合1是沐浴+洗髮」、「洗生物跟非生物，二合一」，也有網友表示，「原來咖啡有二合一？我以為都是三合一」、「我以為兩個都是三合一耶，原來現在是叫二合一喔」，也有這款咖啡的愛好者表示，「我也喜歡喝雀巢的2合1咖啡，真的好喝」，但也有網友打趣的說「我只是逛個笨版，閃光來得太突然」。





事實上，不少當過兵的男生都認同「二合一」沐浴真的「超方便」，尤其像是新訓時間，洗澡時間可完全說是分秒必爭，一罐洗全身洗沐用品因此大受歡迎，不過女友沒當過兵，不瞭解男友的需求，加上雀巢「二合一」咖啡名氣高，誤買成咖啡「二合一」，也不奇怪了。