金馬中衛聯名口罩明天限量開賣！時尚黑金款必收藏

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今年最有話題的「金馬聯名口罩」，以黑色為底，搭配金馬獎的金色馬匹圖案，再加上綠、紫、橘、紅、黃、藍等特殊色塊的潑灑式渲染，象徵著電影人獨一無二的創作精神，兩款花色也有些微不同，一款是橫刷式花紋，另一種則是半月形潑墨。此外更採用最新數位印刷技術製作，同一塊布面上印有不限長度的圖案，讓裁切下來的每一片口罩都是獨一無二的印花構圖，絕對不撞色。
這麼美又獨特的限量口罩真的讓人超想收藏！限量3.8萬份的聯名口罩11/4（三）早上十點在全家便利商店FamiPort機台開放預購，每包三片裝（款式隨機）售價為99元，單筆限購1份，喜歡中衛口罩的姊妹快把握這獨一無二的機會！
另外先前推出「牛仔金屬藍」款式而受到熱烈迴響的醫用口罩品牌「萊潔」，11/4（三）也將開賣最新花色「薰衣紫」，在全台丁丁藥局、大樹藥局及佑全藥妝陸續上市，更新增了家樂福、特力屋和Hola量販通路，而之前帶來搶購熱潮的【玩色・牛仔系列】牛仔金屬藍、牛仔玫瑰粉等款式，販售通路萊爾富也特別聲明，會盡可能爭取加碼再開預購，錯失上一波開賣時機的姊妹別氣餒，未來或許還有機會買到這些絕美口罩～
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。