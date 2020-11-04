影／以姐姐的男友為原型　學生創作LINE貼圖獲喜愛

台灣有2000萬人用LINE，以上網人口來統計，滲透率超過100％，LINE受歡迎的原因之一，就是在和親友聊天中，可以使用各種風格有趣的貼圖，大葉大學多媒體數位內容學位學程大二生陳昱安，以姐姐的男朋友為原型，結合他本身的活動辦理職業，設計了可愛版鱷魚貼圖深受喜愛。

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▲多媒體學程大二生陳昱安(右)與黃懷德老師(左)分享作品。（圖／記者陳雅芳攝）

× ▲多媒體學程大二生陳昱安(右)與黃懷德老師(左)分享作品。（圖／記者陳雅芳攝）

靠畫LINE貼圖讓年收入翻身時有所聞，多媒體學程二年級學生陳昱安表示，姐姐的男朋友開了一間活動辦理的公司，姐姐建議她畫line貼圖，不只是男友的公司可以使用，一般大眾也能購買，所以她嘗試畫了這組貼圖。

「baby crocodile」是鱷魚寶寶的意思，姐姐男朋友的綽號叫鱷魚，所以她選用鱷魚來創造角色，鱷魚身上的紅上衣就是公司的T恤，除了常用的「哈囉」、「OK」、「讚」、「晚安」，她也搭配公司業務為辦理活動，畫了「進場中」、「撤場中」、「活動乖乖」等圖，總共24個圖。

陳昱安說，她很喜歡日本動漫，國三開始自己試著畫，因此大學選擇了擁有豐富業界師資、課程多元的大葉大學多媒體學程，在德國師徒制的引導下，學到相關技術，也獲得許多創作啟發。此次設計line貼圖，一開始畫了好幾款主角造型，但對方都不滿意，改了三、四次才定案主角的形象，鱷魚是姐姐的男朋友，也是公司的吉祥物。

多媒體學程黃懷德老師說，多媒體學程的電腦繪圖課程不只是教學生繪畫技巧，也教學生市場需求、業界評估等觀念，讓學生不只是用操作軟體，更能把所學運用在職涯上。陳昱安不斷嘗試多元畫風，創作具個人特色的角色，很開心看到陳昱安同學把在課堂學到的技術延伸到創作實務上，設計line貼圖並成功上架販售，期待她未來有更多作品推出。