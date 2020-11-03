基隆歷史圖文繪本出版 林右昌與魏德聖將在松菸誠品對談
基隆歷史圖文繪本出版 林右昌與魏德聖將在松菸誠品對談
記者陳問荷/基隆報導
calendar_today2020-11-03 20:20:00
基隆市文化局的「誰來基隆－多元族群歷史圖文書」系列套書共5冊繪本，今（3）日正式出版亮相，透過不同族群淺顯易懂的故事與圖像，一窺基隆獨特的文化背景和歷史，11月8日下午3點將在台北松菸誠品3樓舉辦台北場新書發表，與魏德聖導演一同對談。
基隆市長林右昌表示，基隆在台灣的歷史上扮演著相當重要的角色，也是許多族群踏上台灣這塊土地的第一站，本次系列歷史圖文書將分別於基隆與台北辦理新書發表會，除了讓在地人認識故鄉，也讓全台民眾都有機會更進一步了解基隆。文化局長陳靜萍提到，「誰來基隆」是一套以基隆歷史為基底的系列繪本，以圖畫與文字，描寫在不同歷史時空背景下，關於人與這片土地的故事，繪本以巴賽人、西班牙人、法國人、日本人與漢人等五個族群為故事主軸，讓讀者更貼近這塊土地的歷史。
陳靜萍說，基隆場發表會特地邀請2位作者蔡沛鈴、江煜勳分享創作理念，更以其中一冊《從唐山吃到基隆》為主題，重現書中6道交融不同族群的特色佳餚，現場6道菜色如貼鍋饅頭、雞捲等都是基隆特色食物，邀請民眾按圖索驥，一同到基隆品出歷史的味道。陳靜萍指出，11月8日在台北松菸誠品3樓將舉辦台北場新書發表會，除了5位套書作者將會全數出席參與盛會到場與讀者分享創作，還特別邀請同樣關心台灣歷史的魏德聖導演到場進行對談《大基隆歷史400年，多元族群在台灣》，活動採自由入場，邀請全台民眾踴躍參加。