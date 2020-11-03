六月被爆「棄養貓咪」遭網出征　業主發聲明還原真相

藝人六月曾飼養3隻貓咪Seven、11和小3，近來卻被爆料她棄養貓咪，只因兒子Star嚴重過敏，所以決定將貓咪送往貓旅館，除了在社群平台上被出征之外，網友們也頻頻要求六月出面解釋，而貓僕舍前業主也發出聲明替她澄清，表示一切都是誤會一場。

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六月坦言先前Star突然對貓嚴重過敏，再加上工作室剛好適逢搬遷，所以中間這段期間才會選擇將貓送去貓舍寄住，而業主方面則表示都會安排六月隨時監看攝影機，店裡每天都會回報貓咪的狀況，六月也都會主動關心，並且隨時關心貓的狀況，所以完全沒有所謂「不愛貓」的情形。

業主透露由於11比較融入環境也較為活潑，但是平常會主動去騷擾小3，所以小3會比較怕11，「因此在我們的建議下，飼主也願意多花費用讓小3自己住一間房，而該房間的空間也是足夠2隻貓活動」，業主也主動和六月提議是否能夠將小3留在貓僕舍，強調是自己從六月那邊要求接養，因此棄養文所述的內容根本不是事實，認為網友有損六月名譽。



