六月被爆「棄養貓咪」遭網出征　業主發聲明還原真相

藝人六月曾飼養3隻貓咪Seven、11和小3，近來卻被爆料她棄養貓咪，只因兒子Star嚴重過敏，所以決定將貓咪送往貓旅館，除了在社群平台上被出征之外，網友們也頻頻要求六月出面解釋，而貓僕舍前業主也發出聲明替她澄清，表示一切都是誤會一場。
六月坦言先前Star突然對貓嚴重過敏，再加上工作室剛好適逢搬遷，所以中間這段期間才會選擇將貓送去貓舍寄住，而業主方面則表示都會安排六月隨時監看攝影機，店裡每天都會回報貓咪的狀況，六月也都會主動關心，並且隨時關心貓的狀況，所以完全沒有所謂「不愛貓」的情形。
業主透露由於11比較融入環境也較為活潑，但是平常會主動去騷擾小3，所以小3會比較怕11，「因此在我們的建議下，飼主也願意多花費用讓小3自己住一間房，而該房間的空間也是足夠2隻貓活動」，業主也主動和六月提議是否能夠將小3留在貓僕舍，強調是自己從六月那邊要求接養，因此棄養文所述的內容根本不是事實，認為網友有損六月名譽。
業主坦言六月非常無辜，「她從頭到尾跟這件事情都無關，甚至不知情，因為這一切都發生得太快」，至於自己被誤解成不愛貓，業主覺得大家有點過度解讀，「因為我們如果不愛貓就不會各方面都優先考量小3的環境舒適與否」，最後呼籲網友不要獵巫般的無限上綱。（編輯：侯家瑜）
貓僕舍前業主聲明稿
本人是貓僕舍的前手業主，Seven、11和小3是在今年四月中旬入住，三隻貓入住的房間是屬於樹洞較多的房間，也是足夠四隻貓居住，會安排同間房，純粹是因為是同一家貓來入住。
該飼主原本只打算安排貓咪入住2週，因為以前送貓咪住過貓旅館有過不好的經驗，所以不大放心。我們安排飼主隨時可以監看攝影機，也因此這次住宿安排在貓咪適應不錯的狀況下，飼主很放心，就順勢想把家裡做小整修。店裡每天會回報貓咪的狀況，飼主也都會主動關心，並且隨時監看攝影機，隨時關心貓的狀況，所以完全沒有所謂「不愛貓」的情形。
Seven、11和小3三隻貓我們照顧的狀況是11比較融入環境，較為活潑，也因此平常會主動去騷擾小3，但是不會去鬧Seven。所以小3會比較怕11，因此在我們的建議下，飼主也願意多花費用讓小三自己住一間房，而該房間的空間也是足夠兩隻貓活動。加上我自己跟小3相處一段時間之後，也非常喜歡小3，這是一隻非常美、非常漂亮的貓。所以我主動跟飼主提議，是不是能夠只把seven跟11帶回去，把小3留給我，因為小3在我貓僕舍真的非常快樂。飼主從頭到尾都沒有棄養貓的意思，他不但願意多花費用讓貓住比較好的環境，也以小3能不能得到妥善照顧為最優先的考慮，所以小3是我從飼主那裏【要求接養】一段時間的孩子。因此，棄養文所述的內容根本不是事實，也造成飼主名譽的損害，這對飼主非常不公平。
小3被po棄養文，完全是一個誤會，因為貓僕舍的租約快到期，我因為經營成本方向轉換，所以另外找點，原來的地點我打算頂讓出去。頂讓文發出幾個月後音訊全無，一直到頂讓文期限要到之前，有一位新業主來看，並且在第一次參觀的時候就下訂。然而當時候我的新店面還沒裝潢好，我家沒辦法養寵物，這一切都發生得太快、太匆忙，所以也沒想到聯絡原飼主代為照顧，畢竟我當初已經從飼主那裡要求接養。我原意是要請我朋友代為照顧，但我跟員工討論之後認為我朋友也有養貓，認為萬一貓之間不合，可能會讓小3受傷。所以我們才決定送養，也因此有了小3的送養文。