手機暢玩《2K20》等3A大作！電信業者進軍「雲遊戲」服務

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電信業者本次的合作夥伴日商優必達 （Ubitus），是在台灣起家並揚名全球的知名雲端串流平台，也是知名的主機遊戲平台任天堂、SEGA、SQUARE ENIX等遊戲業者的合作夥伴
優必達創辦人兼執行長郭榮昌表示，十分榮幸成為遠傳耕耘遊戲產業的重要夥伴，這是在與國際知名的電信龍頭如日本DOCOMO、韓國KT、歐洲Vodafone合作後，優必達持續發展的重要里程碑；經過雙方近10個月的共同努力，深信以5G網路為基礎，加上優必達擁有500款遊戲版權和35個國際專利，雲遊戲的暢快感很快就會眾所周知。
遠傳個人用戶事業群資深協理李熙琤表示，雲遊戲服務今日宣布上市後，將2款獨家3A級大作，並另有50款遊戲，未來視玩家反應而定，會陸續下架並更新遊戲，未來1年之內會將遊戲內容逐步增加到100款；目前付費方案是月租299元訂閱，且在年底申辦1年綁約方案月租只需199元，並不用另外「課金」即能使用全部遊戲，當然未來也不排除各種商業模式，但最重要的還是以客戶體驗為出發。
遠傳個人用戶事業群執行副總經理尹德洋強調，過去遠傳就有約100萬位客戶使用小額付費在遊戲上，甚至自3G 網路時代，就與國內知名遊戲大廠智冠科技、大宇資訊等有許多合作，經過多年來佈局後，遠傳今日進軍雲遊戲界，有信心未來市占目標能達到3成。