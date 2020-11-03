手機暢玩《2K20》等3A大作！電信業者進軍「雲遊戲」服務

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手機暢玩《2K20》等3A大作！電信業者進軍「雲遊戲」服務

記者賴志昶/綜合報導

calendar_today2020-11-03 18:39:42

▲遠傳friDay雲遊戲，帶給用戶隨時隨地暢遊無限的5G娛樂頭等體驗。（圖／遠傳電信提供）
▲遠傳friDay雲遊戲，帶給用戶隨時隨地暢遊無限的5G娛樂頭等體驗。（圖／遠傳電信提供）
國內電信業者今（3）日宣布，與台灣起家的國際雲端遊戲公司攜手，推出以5G為基礎的「雲遊戲」服務，首發上市即推出50款豐富的雲端遊戲，包含兩款獨家3A大作《NBA 2K20》與《邊緣禁地3》，為台灣的電競玩家和愛好者提供更多元和創新的選擇。業者表示，憑藉5G網路優勢，將遊戲的運算任務轉移至雲端，所以只要用手機上就能玩到市面上的高階遊戲。
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遠傳電者今日攜手日商優必達 （Ubitus）雲端遊戲公司，推出遠傳心5G的第六大亮點服務「遠傳friDay雲遊戲」。遠傳總經理井琪表示，遠傳擁有宛如「魚肚白」最精華段的80MHz以上5G頻寬，且無論是網路建設的積極度、品質與網速，都獲得市場高評價；本次推出的雲端遊戲，是遠傳心5G的重要指標服務，因此慎選合作夥伴，很榮幸能夠攜手「台灣之光」優必達推出雲遊戲服務，讓消費者擺脫高單價終端設備和購買遊戲片的限制，大幅降低電競遊戲的門檻。
▲遠傳friDay雲遊戲提供玩家們隨時隨地都能暢玩的體驗，非常值得喚醒休眠已久的「玩咖」本色。遠傳總經理井琪（中）、優必達創辦人兼執行長郭榮昌（左2）、遠傳個人用戶事業群執行副總尹德洋（右2）、Gamer諾曼（左1）。（圖／遠傳電信提供）
▲遠傳friDay雲遊戲提供玩家們隨時隨地都能暢玩的體驗，非常值得喚醒休眠已久的「玩咖」本色。遠傳總經理井琪（中）、優必達創辦人兼執行長郭榮昌（左2）、遠傳個人用戶事業群執行副總尹德洋（右2）、Gamer諾曼（左1）。（圖／遠傳電信提供）
電信業者本次的合作夥伴日商優必達 （Ubitus），是在台灣起家並揚名全球的知名雲端串流平台，也是知名的主機遊戲平台任天堂、SEGA、SQUARE ENIX等遊戲業者的合作夥伴

優必達創辦人兼執行長郭榮昌表示，十分榮幸成為遠傳耕耘遊戲產業的重要夥伴，這是在與國際知名的電信龍頭如日本DOCOMO、韓國KT、歐洲Vodafone合作後，優必達持續發展的重要里程碑；經過雙方近10個月的共同努力，深信以5G網路為基礎，加上優必達擁有500款遊戲版權和35個國際專利，雲遊戲的暢快感很快就會眾所周知。

遠傳個人用戶事業群資深協理李熙琤表示，雲遊戲服務今日宣布上市後，將2款獨家3A級大作，並另有50款遊戲，未來視玩家反應而定，會陸續下架並更新遊戲，未來1年之內會將遊戲內容逐步增加到100款；目前付費方案是月租299元訂閱，且在年底申辦1年綁約方案月租只需199元，並不用另外「課金」即能使用全部遊戲，當然未來也不排除各種商業模式，但最重要的還是以客戶體驗為出發。

遠傳個人用戶事業群執行副總經理尹德洋強調，過去遠傳就有約100萬位客戶使用小額付費在遊戲上，甚至自3G 網路時代，就與國內知名遊戲大廠智冠科技、大宇資訊等有許多合作，經過多年來佈局後，遠傳今日進軍雲遊戲界，有信心未來市占目標能達到3成。
▲遠傳friDay雲遊戲正式上市，獨家3A大作打頭陣。（圖／遠傳電信提供）
▲遠傳friDay雲遊戲正式上市，獨家3A大作打頭陣。（圖／遠傳電信提供）
 
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