段宜康爆某立委男友冒充新潮流 高嘉瑜：女友不一定知道
段宜康爆某立委男友冒充新潮流 高嘉瑜：女友不一定知道
新頭殼newtalk
calendar_today2020-11-04 14:55:27
民進黨前立委段宜康在臉書表示，某立委的男友公然在會議中自稱是20年的新潮流，外界質疑該立委是指民進黨立委高嘉瑜。對此，高嘉瑜今天(4日)受訪時表示，她不清楚，她也不是當事人，希望能釐清真相，還一度說出「我可能不一定有男朋友」說法，不過最後還是強調說，男友的事，女友也不一定知道。
段宜康在臉書發文告訴「這位底迪」，「你女朋友當上立委，我真心佩服你們的本事」，但公然在會議說自己是「20年的新潮流」，「聽到這句說，我可就昏了」，新潮流黑成這樣，還有人要來冒充，且是大立委的背後靈，照說新潮流應該焚香膜拜、舉杯相慶，但實在已經背了太多黑鍋，禁不起這位底迪的厚愛 :「別說20年，你根本沒當過1分鐘新潮流」。高嘉瑜受訪時表示，她不清楚過程是如何，應該還是要問段宜康才能了解，希望能趕快釐清、不要做無謂揣測。
媒體詢問，段宜康說是某委員的男友，高嘉瑜說，有男友的人應該蠻多的 :「應該不會只有我，我也可能不一定有男友」；媒體驚訝詢問2人已分手？高嘉瑜則解釋 :「沒有沒有，我的意思是不一定是我！我不知道啦！老婆的事老公都不一定知道，男朋友的事，女朋友也不一定會知道」，並未正面回應。
針對段宜康臉書文章，網友一開始紛紛揣測是苗栗縣議員曾玟學，綠委賴品妤媽媽吳如萍則回應 :「是很會唱歌啦！別亂猜」，曾玟學也說 :「20年前我還在念小學... 且我也是公職，沒代表品妤出席過任何協調的會，這很明顯不是在說我們」，段宜康也親回澄清，他講的不是賴品妤與曾玟學。新聞來源為Newtalk 新頭殼