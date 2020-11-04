日增逾3千會員！王品APP盼成全台最大餐廳會員平台

王品集團今（4）日舉辦記者會，發表集團數位轉型成果，自今年2月1日推出全新「王品瘋美食」App，在10月26日突破100萬名會員，創下餐飲App會員最多、100萬名最快達標紀錄，根據集團統計，光是在7至9月推出的振興活動，就為集團帶來了2.9億營收，目標在3年內成為全台最大的餐廳會員平台。

我是廣告 請繼續往下閱讀

其實早在2012年王品就推出第一代App，但隨著行動載具進步，第一代App已無法符合需求，因此決定打掉重練，去（2019）年第二季董事長陳正輝拍板定案數位轉型計畫，將以3年投入2億元預算，打造全新「王品瘋美食」App，期望今年達成100萬名會員、2021年達200萬、2022年320萬，在3年內成為台灣最大的餐廳會員平台。

第二代App前期的系統建置費約1千萬元，未來兩年的維護費約300萬元，過去9個月推廣投資，包含行銷活動、會員優惠、累點回饋等總共4700萬元，第一期總投資金額約6千萬元。





王品集團表示，今年受新冠疫情影響，餐飲業營收多數持平，在2月推出APP，結合旗下21個品牌、275家門店全力推廣，2月推出15大品牌生日禮、入會禮就創造了5.6億營收。而在7到9月的振興活動更締造了2.9億營收。

王品集團進一步說明，App致力成為台灣最大的餐廳會員平台，長遠目標更希望打造「王品生態圈」，除了近期將帶入零售服務系統，將顧客體驗從餐廳延伸到家廳餐桌、辦公桌，也積極尋求在食、衣、住、行、等各種民生項目的合作，希望App滿足消費者各式需求。