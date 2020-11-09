Mountain Dew激浪新裝上市！開瓶再送PUBGM限量虛寶

喜愛射擊類遊戲的玩家有福了！美國暢銷碳酸汽水Mountain Dew這次攜手年度人氣手遊《PUBG MOBILE：絕地求生M》，推出遊戲聯名款「開蓋送虛寶」活動，只要於活動期間於各大通路購買指定瓶身包裝，就有機會獲得PUBGM限量虛寶，讓喜愛玩PUBGM的玩家在遊戲時，喝的開心、開心吃雞。

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作為年度下載量第一名的人氣手遊《PUBG MOBILE：絕地求生M》全球遊戲人口達6億人，在台灣也有廣大玩家，不僅許多遊戲實況主都愛玩之外，更是不少上班族休息時，與同事交流的項目之一，這次Mountain Dew將遊戲人氣主角打造於瓶身上，推出「開蓋送虛寶」活動助攻，讓玩家們打Game吃雞更給力。

由於不少玩家在遊戲中都會為自己更換酷炫的裝備及造型，在這些虛寶中就包含有Mountain Dew的降落傘、T-SHIRT、寶箱券、BP幣以及2倍BP券，當玩家穿梭在不同的遊戲場景中，想要有最佳的躲藏效果，那這款T-SHIRT就真的超給力。此外，遊戲在走，BP幣不能沒有，不管是開寶箱、道具著裝，不管是BP幣還是使用2倍BP幣券進行遊戲，都能讓玩家在遊戲中更得心應手，無往不利。



▲購買500ml遊戲包裝瓶，至活動網站登入瓶蓋序號，就能立即兌換聯名限量虛寶。（圖／品牌提供）

以獨特的檸檬柑橘風味搭配碳酸飲料獨有的氣泡感，Mountain Dew不管是香氣還是口感都擁有大票粉絲支持，也是不少海外賽事指定的碳酸飲料，因而在國外擁有超高人氣。





日前Mountain Dew也與《PUBG MOBILE：絕地求生M》於台北華山1914文化創意產業園區舉辦「Mountain Dew挺你 絕地求生」活動，吸引超過上千名粉絲參與，現場不僅提供特調飲品供民眾體驗，也讓玩家體驗激烈的雷射槍戰，不少現場參與試飲的民眾都表示，「飲料好喝」、「Mountain Dew特調飲品很對味，回家也想自己動試試看」。

▲ 四款人氣特調飲品（綠色童話、牛奶湖、激浪冰茶、野戰莫西多）。（圖／NOWnews）

該品牌表示，除了即日起在全台各大超商購買指定包裝瓶身，就能獲得限量PUBGM限量虛寶外，從即日起，在全台漢堡王臨櫃消費，購買「超值量套餐」搭配百事系列飲品，也會贈《PUBG MOBILE：絕地求生M》刮刮卡一張，張張有獎，除了有PUBGM獨家序號限量虛寶外，還有五台最新 iPad Air 4 (WIFI 64G)等超優獎品，喜愛Mountain Dew的「Dew」友可不能錯過嘍！



