在後疫情時代，國內雖有零星的境外移入案例，但確是相對安全的生活環境。嘉義縣政府提出健康營養元年，帶入保健與觀光旅遊元素，全力應戰後疫情時期。

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儘管新冠肺炎疫情持續延燒全球，臺灣在國人及政府團隊的正向防疫努力下，進入後疫情時代。但隨著秋冬流感高峰期即將來臨，仍不可掉以輕心。觀察嘉義縣政府對防疫工作持續相當投入，不僅是西部最晚淪陷的縣市，也持續推動各項防疫措施，提醒鄉親繼續保持勤洗手習慣，善用洗手後的水資源，以及人潮聚集場所記得戴上口罩等，並推出「健康嘉3保」計畫，讓防疫新生活運動不再只是口號，而是能落實於民眾生活日常。

▲嘉義縣政府推出「健康嘉3保」 兼顧防疫與生活日常。（圖／嘉義縣政府提供）

縣長翁章梁更指出在秋冬流行感冒好發季節，「防疫事，大家事」，所有民眾應該要重視防疫工作，讓防疫由個人做起，遵守勤洗手、咳嗽禮節、戴口罩等相關防疫規範，人人承擔起防疫尖兵的角色，防疫網才能穩固。





運動靠自己 到嘉旅遊招健康





有鑒於健康運動可以提升身心健康對抗疫情，嘉義縣提出2020年是「運動營養元年」，製作「在厝顧健康」影片，也在各鄉鎮市辦理健走、路跑、槌球等活動，鼓勵全民養成規律運動的習慣。





同時嘉義縣擁有絕佳的山脈風光，民眾可以安排保持社交距離的戶外旅遊方案，到嘉義縣精選的12條「好．野．人」步道，體驗健康運動的旅遊，周邊更結合茶、咖啡文化推廣，也帶動許多親子和重視健康的民眾搶攻嘉義的民宿飯店，相關訊息可到嘉義縣文化觀光局網站或參見Q嘉義facebook查詢。



▲義縣擁有絕佳的山脈風光，民眾可以安排保持社交距離的戶外旅遊方案，到嘉義縣精選的12條「好．野．人」步道，體驗健康運動的旅遊。（圖／嘉義縣政府提供）

面對健康議題，縣長翁章梁建議仍要超前佈署，重視營養與健康才是王道。對於縣民的健康關懷及服務，可透過服務涵蓋率達74%的老人食堂、社區照顧關懷據點、長照C點、長青活力站等，各類型社區服務據點洽詢活動資訊，或撥打1966專線，了解各種健康、營養及照顧訊息。



衛生福利部疾病管制署暨嘉義縣政府 廣告