縣議員進工地拍婚照 訴求反對斗六東市場拆建
記者簡勇鵬/雲林報導
calendar_today2020-11-04 18:02:42
雲林縣議員廖郁賢和其在雲科大任教的夫婿簡端良，在臉書上po出兩人以拍婚照翻牆進入斗六市東市場拆除工地的圖文，並邀網友前往打卡，另今（4）日在縣議會中提出多項有關東市場拆除的質詢，甚至不滿縣長張麗善的答詢，脫口飆出不雅字眼，在場的多位縣議員、縣府局處官員和媒體記者紛感錯愕。
縣議員廖郁賢表示，東市場拆不拆不是任何人能決定，好、不好未知，進入拍婚紗照是因為28歲以來，第一次看見東市場，在雲林長大從未見過其原貌，東市場興建58年來，完全沒看過它，所以希望自己在雲林的東市場有一張婚照，不過令她難過的是，身為斗六市民想與老建築拍照竟然需要爬過工程圍牆，這樣有違法嗎？在只能看它一次的情況下，不認為是違法，反認為是非常珍貴的記憶；倘若斗六市公所採取法律行動，就能讓大家知道政府有多爛，因而身為雲林縣議員應該站出來聲明。斗六市公所發聲明指出，東市場本來就是超過50年以上之老舊建築，在民國88年921大地震後也成危樓，為了斗六市民生命安全進行拆除重建，讓斗六市中心有更大的發展，商業更加繁榮，也希望一個城市的發展願景，不至於成為某些政客拿來作秀的工具。
縣議員蔡東富針對廖郁賢夫妻翻牆拍婚照事件，在議會質詢中聲援斗六市長林聖爵，表示林聖爵頭殼沒有壞掉，不會違背民意行政，東市場的拆除重建，絕對依循行政程序，也是為了地方發展；遺憾的是，廖郁賢身為議員卻違背多數人反對文資保留民意，夥同夫婿翻進工程圍籬以拍婚照由做反對述求，且口出惡言，實難為民意表率。