辛勞獲肯定　金門「警光會館」獲頒防疫英雄獎章

自新冠肺炎爆發以來，金門縣警察局所屬的警光會館便肩負地區防疫旅館的重任，成為金門保持「零確診」的最大功臣，近日榮獲行政院「防疫英雄獎章」殊榮。

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金門縣政府表示，在新冠肺炎疫情嚴峻時刻，縣府考量地區人口、區位與民心民情之特性，為提供執行居家檢疫民眾適當場所，規劃由警光會館擔任收住檢疫或隔離人員重任，協助執行防疫工作，確保轄內防疫安全。

從今年2月新以來，警光會館已收住77位居家檢疫或隔離人員，成為讓金門始終保持「零確診」的最大功臣，為感謝警光會館、警察局同仁的貢獻，行政院特頒發「防疫英雄獎章」，並由縣長楊鎮浯在會議上公開表揚。

縣府觀光處指出，目前國內本土案例無增加，但境外移入個案持續新增，雖自4月1日起，縣民返國須在臺灣先進行14天居家檢疫才能搭乘飛機、船舶回金門，不過仍有不少漁工有入境金門需求，所以防疫旅館設置仍有必要性。

另配合中央流行疫情指揮中心「COVID-19(新冠肺炎)」因應指引規定，縣府觀光處定期會同本縣衛生局人員，持續至警光會館進行抽核，加強督導防疫旅宿之管理及檢核。