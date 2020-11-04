小蠻開刀備孕！邵翔想當「女兒傻瓜」：兒子就丟給姐姐

喜劇《廢財闖天關》主角李亦捷、邵翔、邱昊奇、管麟今（4）日出席記者會，男主角李國毅沒在現場，李亦捷卻開口閉口都是李國毅，讓邵翔吃味嗆聲說自己才是「正宮」。談到現實生活中的老婆小蠻，邵翔說她剛動完巧克力囊腫手術，自己現在還無法「開機」，並透露自己也是女兒控，喊話若是兒子的話「就丟給姐姐。」

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李亦捷不笑時給人冷冷的感覺，實際上她是個很「ㄎ一ㄤ」又不做作的女生，李亦捷被邱昊奇爆料，她的放鬆方式竟是跳奇怪的抽筋舞，讓眾人想說：「怎麼會有一個漂漂亮亮的女生，做出這麼怪異的動作？」後來才知原來那是她自我放鬆的方法。這次劇情有別於偶像劇的設定，李亦捷是個多災多難的女主角，她還自爆現實中有次去小吃攤，掏出皮包付錢，卻不小心把零錢都灑在小菜上、坐上其他人的車，會害大家車子故障，是名副其實的「衰女」。

▲李亦捷（左二）在劇中是衰女，現實生活中也不例外。（圖 / 三立提供）

對於李亦捷閉口開口都是李國毅，邵翔吃味的表示，在劇中他雖然不是財神，但起碼也是個有錢的富二代，還霸氣的宣示主權說他才是李亦捷的「元配」，兩人手上可是有綁著姻緣線，開玩笑說李國毅才是破壞他們的「小王」。邵翔說自己已見識到李亦捷的衰女功力，有次載李亦捷上山，車子就開始漏油，「在山上漏油是件多可怕的事，還好沒事。」先前邵翔的老婆小蠻為了備孕，動了囊腫手術，目前還不能「開機」，但邵翔毫不考慮就說要生女兒，還笑說萬一生兒子就丟給姊姊照顧，若生女兒就每天回家黏著女兒，是個標準的「女兒傻瓜」。

▲新人管麟（右）首次飾演單親暖爸。（圖 / 三立提供）

新人管麟首次飾演單親暖爸，時常跑去新竹跟劇中的女兒培養感情，得知她很喜歡跳舞，兩人就一起拍了許多抖音影片，管麟甚至還會從新竹接她到台北做蛋糕，而她的父母也都超信任管麟，行程、時間從不過問，路人真的以為他們是父女，兩人也都互稱「女兒」和「Peter爸爸」，管麟說如果以後生小孩一定要生女兒，自己一定也是個女兒傻瓜。