颱風「閃電」來襲！氣象局8：30發海警 各地嚴防大雨
颱風「閃電」來襲！氣象局8：30發海警 各地嚴防大雨
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-05 08:39:43｜update2020-11-05 09:07:47
今（5）日隨著東北季風減弱，各地氣溫稍回升，低溫大致在19至22度，局部沿海、空曠地區可能更低一些，高溫部分在桃園以北及宜花可以回升到26、27度，其他地區約28至30度，各地日夜溫差較大；此外，輕度颱風「閃電」今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南東方730公里之海面上，氣象局於8點半發布海警。
氣象局指出，今凌晨2時輕度颱風「閃電」的中心位置在北緯19.9度，東經127.4度，以每小時17公里速度，向西進行。中心氣壓985百帕，近中心最大風速每秒25公尺，瞬間最大陣風每秒33公尺，七級風暴風半徑80公里。氣象局於8點半發布海警，至於是否會發布陸上警報還需等待觀察。明受到颱風或其外圍環流影響，台灣東南部地區及恆春半島有陣雨，並有局部大雨發生的機率，北部、東北部、東部及南部地區亦有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；今、明兩天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖有長浪發生的機率；中部以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風。（編輯：賴詠璿）