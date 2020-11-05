百年企業接班大不易　九成家族希望子女接棒卻考驗重重

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百年企業接班大不易　九成家族希望子女接棒卻考驗重重

財經中心

calendar_today2020-11-05 10:09:14

百年企業
▲《財訊》雙週刊於日前舉辦「2020財訊永續企業論壇－智慧傳承‧百年新創」論壇。（圖／財訊提供）
據統計，臺灣中小企業雇主50歲以上約54%，60歲以上約17%，約有74%企業主預計10年內完成接班，反映出傳承接班之需求殷切，但超過九成的家族企業希望將經營權傳承給以子女為主的家族成員，只是企業二代不一定願意接班，父母也不讓外人接手，如果家族子女人數眾多，又可能發生意見不一發生爭奪股權等糾紛，成為目前企業接班議題重要考驗。
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《財訊》雙週刊於日前舉辦「2020財訊永續企業論壇－智慧傳承‧百年新創」論壇，現場邀請到三個超過百年的台灣企業：福壽實業董事長洪堯昆、臺灣銀行董事長呂桔誠、丸莊醬油副總經理莊偉中，與KPMG安侯建業家族辦公室主持會計師陳振乾，共同探討家族與事業傳承接班這重要議題。日本研究百年企業權威後藤俊夫，也於論壇現場透過影片分享對於日本百年企業的觀察，提供台灣企業不同的視野與思考角度。
行政院副院長沈榮津透過致詞影片表示，臺灣中小企業雇主50歲以上約54%，60歲以上約17%，約有74%企業主預計10年內完成接班，反映出傳承接班之需求殷切。

他表示，傳承創新是挑戰，但也是企業大步躍進的契機，接班人可更積極將創造價值的創新改革帶進組織，在邁向永續經營過程上更穩健踏實。尤其受美中貿易戰與COVID-19疫情影響，全球經濟體正遭受嚴重衝擊，企業要持續發展，必須在未來經營環境和競爭態勢下加速轉型，創造出新的商業模式。

長壽企業常和家族企業畫上等號，KPMG安侯建業家族辦公室主持會計師陳振乾指出，根據KPMG對國內中小企業的調查，超過九成的家族企業希望將經營權傳承給以子女為主的家族成員。

但現在生育人數少，孩子也不一定願意接班，台灣人有時寧願收掉，也不讓外人接，或把祖傳祕方外流，使得後繼無人，也成為企業傳承的一大隱憂。另一方面，家族子女人數眾多時，又可能發生意見不一、爭奪股權等糾紛。

背負15年家族重任的福壽實業董事長洪堯昆說：「經營不是一成不變，是活的，要隨時調整，坦言有時要顧及家族成員意見，有時候轉型步調會慢了點。」

洪堯昆分享，第2代有6人，第3代有15至16人，在公司上班的只有4、5人，真正會參與決策的股東約有10人，而百年的福壽能平和交棒，在於早年分過一次家，減少家族參與人數。若從未分家過，到第3代以後，成員一多，受的教育不一樣，難免會有歧異，經營管理的人一定要沒有私心，一切以公司利益及發展為己任。此外，洪堯昆認為，企業多角化經營，事業部門多，將來也好再繼續分家、分枝，往外拓展；反之，則容易為單一事業體而吵翻天。

投入家族事業16年的丸莊醬油第四代接班人莊偉中副總經理表示，個中的酸甜苦辣，說用三溫暖已不足形容。但路是自己選的，走了就不要後悔，只是進入家族企業，沒辦法換工作。有感於家族責任，原本設定回家幫忙半年，誰知當初想好的半年，就一路到現在。

有121年歷史的臺灣銀行董事長呂桔誠表示，臺灣銀行還滿有家族企業的味道，是「可信賴」的百年企業。尤其展現在創業者的願景、優秀的員工、健全的財務管理、思考長期經營…等項目，希望能在傳統與創新之間取得平衡。
或許受美中貿易戰影響，一些企業撤離中國，今年以來關心傳承議題的人特別多。如何從百年老店走向百年企業；不只自己和家族獲利，更能讓關係人也受益，相信在未來百年也會是考驗。
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