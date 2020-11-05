廣編／愛河首排「愛情河左岸」　浪漫氛圍住這像在巴黎！

住在美麗河畔旁，將浪漫的環境氛圍帶入生活，是許多人夢寐以求的願望。舉凡巴黎塞納河畔、德國萊茵河沿岸的住宅，開窗就有河景，下樓就有河畔綠廊道，在台灣想同樣感受的到這種生活環境，來高雄就能實現！

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興富發建設在高雄愛河首排，國賓飯店旁，推出的輕豪宅「愛情河左岸」，住在這享受悠閒慢旅的步調，與伴侶在這散步，洗滌繁忙工作帶給您的一身疲憊，空氣中散發的浪漫幸福感，讓人彷彿就走在塞納河左岸，能夠徹底放鬆、放空。

「愛情河左岸」就在愛河最漂亮、精華地段，既在河岸首排，又同時享受漢神、大立精品，雙時尚百貨商圈，且有別於全球河畔第一排多規劃成高價豪宅，成為富豪專享的權力，反而打造為2-3房好入手的管家飯店宅！如此完美的地段，難能可貴的建案，現在竟以破天荒的價格，自備39萬起訂金到交屋，





讓青年首購或是退休族都能輕鬆入住。





愛河畔x市中心 3分鐘時尚生活圈





住進「愛情河左岸」下樓就是愛河畔，沿著五福路到漢神、大立精品百貨、蔦屋書店約3分鐘，若想感受慢活感，則可沿民生路的綠蔭大道，到中央公園享受自然！往港邊走則有高雄海洋文化及流行音樂中心，到輕軌光榮碼頭站搭乘一站，就到駁二藝術特區。一橋之隔的鹽埕美食商圈，百年飄香的老店多到數不完，絕對滿足您舌尖上的味蕾。如此兼具市中心繁華與自然休憩的成熟機能，高雄最精彩的生活無疑就在此！



W飯店設計團隊 公設更勝五星酒店



因為愛河周遭多間五星飯店，本案特別聘請禮聘豪宅巨擘李天鐸打造32層現代地標，以及Ｗ飯店GA設計團隊，來規劃河畔飯店宅，像是室內溫水泳池，就特別設立在觀河景、山景最佳處2樓，把最好景色留給屋主，另有交誼廳、CAFÉ、SPA池、蒸氣室、健身房、遊戲室、KTV等10多項娛樂設施，回家更勝住五星飯店！



39萬起訂金到交屋 入手河畔宅最後機會



專案經理張建彪表示， 全台唯一有流經市中心的河流就是愛河，這裡也是國賓五星飯店都認證的精華地段，「愛情河左岸」是河畔首排僅存的最後一塊素地，相較其他個案都是總價高的大坪數，產品規劃21至23坪，2至3房，只要自備39萬起交屋，入手門檻低，且加上引進管家服務，媲美豪宅五星規格，不管是自住投資兩相宜。





愛河畔微醺Party 感受巴黎河畔風情

「愛情河左岸」近期一路熱銷，為回饋廣大粉絲支持，於10/30(五)至12/27(日)，每周五至周日晚間6點至8點半，現場舉辦「LOVE HARMONY．河畔微醺派對」，邀請文青樂團演唱、備有燒烤美食、生啤調酒等，互動拍照區還有「愛情限時批」能寄送明信片給親友，讓民眾能迎著微風，在河畔放鬆，先行體會住在河畔旁的生活模式，有多舒服享受。

